Salah sút thắng quả 11m phút bù giờ, Liverpool vất vả vượt qua Burnley

Liverpool tiếp tục khởi đầu hoàn hảo tại Premier League với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Burnley trên sân Turf Moor. Quả phạt đền ở phút bù giờ như một món quà bất ngờ cho nhà vô địch sau hơn 90 phút bất lực trước hàng thủ dày đặc của đội tân binh Burnley.

Mo Salah ghi bàn thắng quyết định trên chấm 11m

Trận đấu bắt đầu với việc Liverpool chiếm ưu thế ngay từ tiếng còi khai cuộc. The Reds kiểm soát bóng vượt trội, có lúc lên đến 82%, trong khi Burnley phòng ngự kiên cường, hy vọng sẽ giữ được một điểm. Cody Gakpo và Anthony có những cơ hội đầu trận, nhưng những nỗ lực của họ lại đi chệch khung thành, và hàng thủ đội chủ nhà đã đứng vững trước Robertson, Konate và Gravenberch.

Sự kiên trì của Liverpool cuối cùng đã được đền đáp trong hiệp 2 khi một khoảnh khắc quan trọng xuất hiện. Hannibal đứng ở mép khu cấm đã bất ngờ phản ứng xoay người để cản đường chuyền của Frimpong, bóng trúng vào cánh tay giang ra, mang về cho đội khách một quả phạt đền. Ngôi sao người Ai Cập Mohamed Salah bình tĩnh thực hiện cú đá phạt đền, khiến Dubravka phóng người ngược hướng và mở tỷ số cho Liverpool.

Bất chấp những nỗ lực hết mình của Burnley, Liverpool vẫn duy trì sức ép. Szoboszlai, Wirtz và Salah liên tục thử thách hàng phòng ngự chủ nhà, nhưng bàn thắng duy nhất của đội khách đã đủ để mang về ba điểm. Sự gắn kết trong tấn công và pressing tầm cao của Liverpool là điểm nhấn đáng chú ý trong suốt trận đấu, mặc dù Salah vẫn khá im hơi lặng tiếng sau quả phạt đền quyết định.

Chiến thắng này giúp The Reds tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm, vượt qua Arsenal, và nhấn mạnh phong độ ấn tượng của họ từ đầu mùa.

Sau trận đấu. HLV Burnley, Scott Parker bày tỏ: "Khó khăn, thực sự khó khăn. Vô cùng tự hào về toàn đội, về những gì chúng tôi cần làm hôm nay và cách chúng tôi thiết lập thế trận. Các chàng trai đã làm tất cả những gì có thể. Tôi rất tiếc cho họ, trận đấu được quyết định bởi một quả phạt đền".

HLV Arne Slot của Liverpool cũng bày tỏ: "Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm được cơ hội và có vài lần chúng tôi đã gần như có được bàn thắng. Nếu chúng tôi ghi bàn, trận đấu có thể đã cởi mở, nhưng vì chúng tôi không làm được nên họ cũng làm điều tương tự. Chúng tôi phải đợi đến cuối hiệp hai và ở những phút cuối cùng, chúng tôi đã có được điều mình mong đợi".

HOÀNG HÀ