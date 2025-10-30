Saka tin tưởng Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh

Saka chia sẻ với Sky Sports trước trận đấu tại Cúp Liên đoàn với Crystal Palace: "Khi bạn chơi cho Arsenal, luôn có những lời bàn tán về màn trình diễn của chúng tôi và về kết quả của mùa giải. Tôi nghĩ đôi khi mọi người đã phân tích quá mức, nhưng năm nay chúng tôi có một đội hình thực sự mạnh mẽ với chất lượng thực sự.

"Chúng tôi đã có một vài chấn thương, nhưng các cầu thủ vẫn duy trì được phong độ cao. Chiều sâu đội hình là yếu tố quan trọng nếu bạn muốn cạnh tranh danh hiệu. Đó là điều chúng tôi có thể còn thiếu ở những mùa giải trước, nhưng giờ chúng tôi đã có nó - và tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể làm được".

Lần gần nhất Arsenal nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh là năm 2004 trong chiến dịch "Bất khả chiến bại", đã về nhì trong cả ba mùa giải gần nhất, hai lần sau Manchester City và năm ngoái sau Liverpool. Tuyển thủ Anh nói thêm: "Tôi đã tham gia cuộc đua vô địch trong ba năm qua và cả hai lần đều về nhì. Điều tôi học được là giai đoạn đầu mùa giải không phải là yếu tố quyết định tất cả. Tháng Tư là thời điểm bạn cần thể hiện phong độ tốt nhất và dẫn đầu".

Theo hãng truyền thông Anh The Sporting News, Arsenal sắp đạt được thỏa thuận với Saka về một hợp đồng dài hạn mới, với mức lương hơn 250.000 bảng Anh mỗi tuần, đưa anh trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất của đội.

Tuchel 'đang xây dựng điều gì đó tốt đẹp' với đội tuyển Anh,

Cầu thủ 24 tuổi tin rằng đội tuyển Anh của Tuchel có thể đạt được điều gì đó đặc biệt. "Tôi nghĩ ông ấy là một HLV hàng đầu, am hiểu chiến thuật, và với mọi người, ông ấy rất khắt khe, và biết cách phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ",.

Saka chia sẻ với Sky Sports: "Tuchel đang xây dựng một điều gì đó tốt đẹp. Mọi cầu thủ ở đất nước này đều có cơ hội tham dự World Cup, và ông ấy đã tạo ra một môi trường mở cho tất cả mọi người. Bạn muốn điều đó đến mức nào?

"Bạn có thể thể hiện tốt đến mức nào? Vậy nên đó là một môi trường cạnh tranh, nhưng tôi thực sự tin rằng ông ấy sẽ phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ, và cuối cùng, chúng tôi ở đây vì đất nước, cố gắng giúp đất nước chiến thắng. Đó là điều đang diễn ra trong đầu mọi người lúc này.

"Tôi cảm thấy rằng nếu bạn làm việc theo nhóm, đặc biệt là với tài năng và chất lượng mà chúng tôi có, chúng tôi chắc chắn có thể tiến xa tại World Cup này".

HOÀNG HÀ