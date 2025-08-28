Rudiger trở lại, Sane bị loại khỏi vòng loại World Cup của Đức

HLV đội tuyển Đức Julian Nagelsmann đã đưa trung vệ Antonio Rudiger trở lại, đồng thời loại cầu thủ chạy cánh Leroy Sane khỏi đội hình cho vòng loại World Cup sắp tới vào tháng 9.

Antonio Rudiger trở lại tuyển Đức

HLV đội tuyển Đức đang gặp phải một loạt chấn thương và không có sự phục vụ của các tiền đạo Jamal Musiala, Kai Havertz và Tim Kleindienst, thủ môn số một Marc-Andre ter Stegen và các hậu vệ Nico Schlotterbeck và Benjamin Henrichs.

HLV trưởng đội tuyển Đức đã triệu tập ba tân binh trong danh sách 23 cầu thủ, gồm hậu vệ Nnamdi Collins của Eintracht Frankfurt, thủ môn Finn Dahmen của Augsburg và tiền vệ Paul Nebel của Mainz.

Sane, người đã có 70 lần ra sân cho đội tuyển Đức kể từ khi ra mắt vào năm 2015, đã bị loại khỏi đội hình đầu tiên được công bố kể từ khi anh chuyển từ Bayern Munich đến Galatasaray vào mùa hè.

Rudiger đã được triệu tập lần đầu tiên kể từ sau vụ việc gây hấn trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha hồi tháng 5, khi trung vệ của Real Madrid ném vật thể vào trọng tài và có lời lẽ lăng mạ ông. Vào tháng 5, Nagelsmann đã chỉ trích hành vi của Rudiger, nói rằng: "Cậu ấy biết điều này không thể xảy ra nữa, nếu không sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng."

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức, Rudiger đã xin lỗi vì hành vi "sai trái và thái quá" của mình. Ngoài Rudiger, Nagelsmann cũng triệu tập bộ đôi Angelo Stiller và Jamie Leweling của Stuttgart, cùng với tiền vệ Nadiem Amiri của Mainz.

Dahmen, người cũng đủ điều kiện để đại diện cho đội tuyển Anh, được triệu tập vào đội hình để thay thế thủ môn Ter Stegen của Barcelona bị chấn thương.

Đức sẽ đối đầu Slovakia tại Bratislava vào ngày 4-9 trước khi tiếp đón Bắc Ailen ba ngày sau đó tại Cologne. Đức phải giành chiến thắng trong bảng đấu bốn đội cùng Slovakia, Bắc Ailen và Luxembourg để đảm bảo suất tham dự World Cup 2026 tại Canada, Hoa Kỳ và Mexico.

________________________________________

Thành phần đội tuyển Đức

Thủ môn: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nuebel (Stuttgart)

Hậu vệ: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins và Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid/TBN), Jonathan Tah (Bayern Munich)

Tiền vệ: Karim Adeyemi và Pascal Gross (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz), Serge Gnabry, Leon Goretzka và Joshua Kimmich (Bayern Munich), Angelo Stiller, Jamie Leweling (Stuttgart), Paul Nebel (Mainz), Florian Wirtz (Liverpool/Anh)

Tiền đạo: Niclas Fuellkrug (West Ham/Anh), Nick Woltemade (Stuttgart)

HOÀNG HÀ