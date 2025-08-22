Ruben Dias ký hợp đồng mới với Man.City đến năm 2029

Ruben Dias đã cam kết tương lai lâu dài với Man.City bằng cách ký hợp đồng mới, giữ anh ở lại Etihad ít nhất đến năm 2029. Hợp đồng mới sẽ cho phép tuyển thủ Bồ Đào Nha kéo dài thời gian gắn bó với CLB lên 9 năm.

Cầu thủ 28 tuổi này gia nhập Man.City từ Benfica vào năm 2020, đã giành được 10 danh hiệu trong năm năm gắn bó - bao gồm ‘cú ăn ba’ lịch sử và bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp chưa từng có. Trong mùa giải đầu tiên tại Etihad, Dias đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các nhà báo bóng đá cho mùa giải 2020-2021.

Trên trang web chính thức của Man.City, Dias chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được đại diện cho CLB tuyệt vời này. Man.City là nơi tôi mong muốn - ở đỉnh cao của thể thao, cạnh tranh cho các danh hiệu. Tham vọng của CLB hoàn toàn phù hợp với tôi, và với tư cách là một cầu thủ bóng đá, không có gì tuyệt vời hơn thế! Tôi yêu Manchester - giờ đây là nhà của tôi - và tôi yêu người hâm mộ Man.City. Khi nghĩ về những danh hiệu chúng tôi đã giành được và cách chúng tôi chơi bóng trong suốt thời gian tôi ở đây, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ chơi ở bất kỳ nơi nào khác”.

Dias là một phần quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola, và có thể cán mốc 250 lần ra sân cho Man.City trong mùa giải này. Anh nói thêm: “Công việc của tôi bây giờ là cố gắng hết sức trong suốt thời hạn hợp đồng này, để tôi có thể đóng góp một phần công sức giúp chúng tôi chinh phục thêm nhiều danh hiệu nữa. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội, Pep, Hugo (Giám đốc bóng đá của Man.City, Hugo Viana), ban huấn luyện và tất cả mọi người tại CLB vì sự ủng hộ mà tôi nhận được. Tôi muốn hứa với người hâm mộ rằng tôi sẽ cống hiến hết mình để giành thêm nhiều danh hiệu hơn”.

Sau Dias, Man.City đang tập trung đàm phán hợp đồng mới với Rico Lewis. Cầu thủ 20 tuổi này đã có thời gian thi đấu tăng lên trong vài mùa giải gần đây, sau khi ra mắt vào năm 2022. Hợp đồng hiện tại của Lewis có thời hạn đến năm 2028.

Trong khi đó, theo Daily Mail, trung vệ Manuel Akanji đang cân nhắc tương lai sau khi Galatasaray đạt được mức định giá 15 triệu bảng của Man.City dành cho anh.

