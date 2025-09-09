Ronaldo chưa thôi “khát khao trở thành người giỏi nhất”

Cristiano Ronaldo ở tuổi 40 vẫn đang mạnh mẽ hướng tới kỳ World Cup thứ 6 kỷ lục.

Ronaldo đã ghi hai bàn trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Armenia tại vòng loại UEFA World Cup hôm thứ Bảy, qua đó nâng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên 140 bàn. “Cậu ấy sống từng ngày như một cầu thủ trẻ lần đầu tiên ra sân”, Martinez nói về Ronaldo trước trận đấu vòng loại World Cup gặp Hungary vào thứ Ba. “Cách cậu ấy cống hiến hết mình, sự tươi mới mà cậu ấy có mỗi ngày. Cậu ấy là một người chiến thắng. Ronaldo chưa bao giờ thôi khao khát trở thành người giỏi nhất”.

Siêu sao 5 lần giành Quả bóng vàng vẫn chưa tiết lộ thời điểm anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Gần đây, Ronaldo dẫn dắt Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League lần thứ hai vào tháng 6. Anh cũng đã ký hợp đồng mới với Al Nassr, qua đó sẽ ở lại Saudi Pro League đến tháng 6-2027. Cựu ngôi sao của Man.United và Real Madrid đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp của mình…

Ronaldo vẫn duy trì phong độ đỉnh cao khi ghi 25 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia mùa trước cho Al Nassr, qua đó kết thúc mùa giải thứ hai liên tiếp với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Saudi Pro League. World Cup 2026 sẽ là cơ hội cuối cùng để Ronaldo giành được danh hiệu lớn duy nhất mà anh vẫn còn thiếu. “World Cup ư? Cậu ấy đang làm tốt nhất có thể, cậu ấy không có mục tiêu dài hạn”, Martinez nói về Ronaldo. “Cậu ấy muốn trở thành người giỏi nhất mỗi ngày. Trọng tâm của cậu ấy là từng ngày”.

Martinez cho biết Ronaldo, người cũng là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các đồng đội. “Tôi đã nói rất nhiều về những gì cậu ấy truyền tải, nhưng đây không phải là những khía cạnh của tương lai, mà là những khía cạnh của cuộc sống hàng ngày”, ông nói. “Ý nghĩa của việc khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha chính là thông điệp của đội trưởng trong phòng thay đồ - nó rất hữu ích”.

PHI SƠN