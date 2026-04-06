Real Madrid rối bời sau trận thua sốc Mallorca

Real Madrid đã phải chịu một cú sốc lớn trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga sau thất bại đáng thất vọng 1-2 trước Mallorca, kết quả này đã khiến khoảng cách với Barcelona trên bảng xếp hạng nới rộng lên 7 điểm trước 8 vòng đấu cuối.

Thời điểm thất bại không thể tồi tệ hơn khi mà với trận tứ kết lượt đi Champions League quan trọng gặp Bayern Munich vào thứ thứ Ba. Real Madrid được kỳ vọng sẽ tạo đà thắng lợi, thay vào đó, giờ đây họ phải đối mặt với những nghi ngờ nội bộ và áp lực từ bên ngoài. Theo báo cáo từ tờ AS, tâm trạng bên trong Real Madrid là sự thực sự không thể tin nổi. Các giám đốc CLB vẫn đang cố gắng để hiểu những gì đã xảy ra trong trận đấu với Mallorca, với màn trình diễn tổng thể của đội đang đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng.

Theo nguồn tin, cách tiếp cận, cường độ và sự thiếu kiểm soát trong suốt trận đấu đã không bị bỏ qua. Trong số những người bị ảnh hưởng đặc biệt là HLV Alvaro Arbeloa, cùng với một số cầu thủ đội một, tất cả đều vô cùng thất vọng về những gì họ đã chứng kiến. Ngày càng có nhiều người cho rằng thất bại này không chỉ là một ngày thi đấu tồi tệ, mà còn phản ánh những vấn đề sâu xa hơn trong nội bộ đội bóng. Lần này, sự chú ý được tập trung vào những thiếu sót của chính đội bóng hơn là những vấn đề bên ngoài.

Trong phòng thay đồ, đã có một cuộc thảo luận cởi mở về những gì đã sai. Trong bối cảnh đó, người ta cho rằng sự tự tin thái quá có thể đã len lỏi vào, trong khi các quyết định chiến thuật quan trọng và kỷ luật phòng ngự cơ bản đơn giản là không đạt tiêu chuẩn. Cũng có sự thừa nhận rằng những sai lầm đã xảy ra ở nhiều cấp độ - từ quản lý trận đấu đến màn trình diễn cá nhân. Cấu trúc phòng ngự, vốn thường là điểm mạnh, dường như thiếu tổ chức, và một số cầu thủ đã không thể hiện được phong độ tốt nhất khi cần thiết.

Điều khiến tình hình càng thêm đau lòng đối với Real Madrid là chỉ vài ngày trước đó, sự tự tin trong đội rất cao, với niềm tin rằng CLB có thể cạnh tranh mạnh mẽ ở cả La Liga và Champions League. Giờ đây, sự lạc quan đó đã bị giáng một đòn mạnh. Thất bại này được mô tả như một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh tỉnh phơi bày những điểm yếu nhưng cũng mang đến cơ hội để làm lại từ đầu.

THANH TUẤN