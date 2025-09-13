Real Madrid chịu cú sốc mất trung vệ Rudiger khoảng hai tháng

Trung vệ Antonio Rudiger của Real Madrid đã bị chấn thương cơ chân trái, và các báo cáo hôm thứ Sáu cho biết anh có thể phải ngồi ngoài khoảng hai tháng.

Rudiger, 32 tuổi, đã gặp chấn thương trong buổi tập hôm thứ Sáu và sẽ được kiểm tra thêm trong vài ngày tới. Real Madrid cho biết trong một tuyên bố rằng kết quả chụp chiếu cho thấy Rudiger “bị chấn thương cơ thẳng đùi”, nhưng không đề cập đến thời gian anh sẽ phải nghỉ thi đấu. Tuy nhiên, tờ AS đưa tin chấn thương này “nghiêm trọng”

Cầu thủ kỳ cựu người Đức đã phải vật lộn với chấn thương ở mùa giải trước, nhưng vẫn có 55 lần ra sân cho CLB. Nhưng anh chỉ ra sân duy nhất một lần tại La Liga mùa này. Real Madrid đã ký hợp đồng với một trung vệ khác trong mùa hè này, là tuyển thủ Tây Ban Nha 20 tuổi Dean Huijsen từ Bournemouth. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha được cho đã thất bại ký hợp đồng với trung vệ Ibrahima Konate từ Liverpool.

Real Madrid toàn thắng cả 3 trận khai màn mùa giải La Liga, và đang hướng đến chiến thắng khác khi làm khách tại Real Sociedad vào thứ Bảy. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League trên sân nhà trước Marseille vào thứ Ba. Tuy nhiên, cùng với Rudiger, một ngôi sao khác phải vắng mặt là Ferland Mendy, Eduardo Camavinga và Endrick, trong khi những trận đấu này là quá sớm với tiền vệ Jude Bellingham dù ngôi sao người Anh đã trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật vai hồi tháng 7.

Phát biểu trong buổi họp báo mới nhất vào thứ Sáu, vấn đề về thời gian trở lại của Bellingham đã được chuyển đến HLV Xabi Alonso. “Jude Bellingham đã trở lại nhưng chỉ có thể sẵn sàng cho các trận đấu vào 10”, HLV của Real Madrid xác nhận.

Kylian Mbappe là ngôi sao sáng nhất của Real Madrid trong tháng 8.

Khởi đầu ấn tượng của Real Madrid có đóng góp quan trọng của trung vệ tân binh Dean Huijsen, trong khi Arda Guler gây ấn tượng mạnh ở vị trí tiền vệ trung tâm... Tuy nhiên, Kylian Mbappe mới là ngôi sao sáng nhất. Ngôi sao người Pháp đã ghi ba bàn trong ba trận đấu tại La Liga mùa này, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của CLB. Mbappe phấn khởi nói: “Xin chân thành cảm ơn tất cả người hâm mộ đã bình chọn cho tôi nhận giải thưởng này. Thật tuyệt vời khi bắt đầu mùa giải mới như thế này, với ba chiến thắng, những bàn thắng và niềm vui được thi đấu mỗi ngày”.

Mbappe, người mang băng đội trưởng và gần đây trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho đội tuyển quốc gia Pháp, khẳng định rằng anh rất muốn giúp Real Madrid tiếp tục đà phát triển này. “Tôi rất mong muốn được giúp đỡ đội bóng, có cơ hội cạnh tranh càng nhiều danh hiệu càng tốt với Real Madrid”, anh chia sẻ. “Hãy tiếp tục như thế này, bởi vì chúng tôi có rất nhiều trận đấu vào tháng 9, và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục chuỗi chiến thắng như vậy”.

Về trận đấu với Real Sociedad, Mbappe đánh giá: “Đó luôn là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết các trận đấu trên sân khách luôn khó khăn, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi chơi bóng vì những trận đấu như thế này. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và hồi phục tốt sau các trận đấu quốc tế. Chúng tôi đã sẵn sàng để cạnh tranh trở lại và cố gắng giành chiến thắng, mang lại niềm vui cho tất cả mọi người”.

