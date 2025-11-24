Bóng đá trong nước

Quy định mới của AFC về các chứng chỉ Huấn luyện viên

SGGPO

Trong thời gian tới, các chứng chỉ HLV từ hạng A, B, A, Pro đều có thời hạn, sau 3 năm là phải tiến hành gia hạn. Điều này nhằm đảm bảo đội ngũ HLV luôn được cập nhật kiến thức, kỹ năng và xu hướng mới nhất của bóng đá hiện đại.

Một khóa đào tạo HLV AFC/VFF được tổ chức tại Việt Nam.
Căn cứ Quy ước đào tạo HLV của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC Coaching Convention Regulations 2024) yêu cầu bắt buộc chứng chỉ huấn luyện từ hạng C, B, A đến Pro sẽ có thời hạn 3 (ba) năm và phải được gia hạn định kỳ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành Quyết định số 858/QĐ-LĐBĐVN về việc này.

Việc cập nhật chứng chỉ thông qua khóa học bổ sung và hội thảo chuyên môn giúp HLV không bị lạc hậu so với sự phát triển của bóng đá thế giới, từ chiến thuật, khoa học thể thao, phân tích dữ liệu đến các công nghệ hỗ trợ trận đấu như VAR… Nhờ đó, năng lực chuyên môn của HLV được nâng cao, góp phần củng cố sự tin tưởng từ các CLB, tạo cơ hội thăng tiến lên các cấp độ cao hơn hoặc mở rộng cơ hội học tập, làm việc tại nước ngoài.

b9bd49c5019cbcc2e58d.jpg

Dự kiến trong thời gian tới, VFF sẽ tổ chức các hội thảo cập nhật dành cho HLV ở các cấp độ bằng C, B, A & PRO. Các HLV tham gia sẽ được tính điểm chuyên môn, kết hợp với điểm hoạt động huấn luyện tại địa phương. Tổng điểm này sẽ là căn cứ để xem xét gia hạn chứng chỉ với thời hạn 03 (ba) năm theo hướng dẫn quy chuẩn của AFC. Cơ chế chấm điểm này giúp quá trình đánh giá trở nên minh bạch, đồng thời khuyến khích HLV tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng liên tục.

Các khóa học và hội thảo cũng tạo điều kiện để HLV gặp gỡ đồng nghiệp, kết nối với chuyên gia quốc tế và tiếp cận những mô hình đào tạo tiên tiến. Việc cập nhật thường xuyên giúp HLV nâng cao phương pháp giảng dạy, qua đó nâng chất lượng đào tạo trẻ – nền tảng quan trọng để phát triển cầu thủ và nâng tầm bóng đá Việt Nam từ gốc.

unnamed-1-1-e1715675243955.jpg

Tinh thần “học, học nữa, học mãi” được thể hiện xuyên suốt trong quy định của AFC và VFF, khẳng định cam kết xây dựng đội ngũ HLV chuyên nghiệp, luôn theo kịp sự phát triển của bóng đá châu lục và thế giới.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Pro Liên đoàn Bóng đá châu Á Quy ước Chứng chỉ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Khóa học VAR Lạc hậu Gia hạn Hội thảo

