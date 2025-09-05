Quần đảo Marshall cuối cùng ra mắt bóng đá: ‘Một tuyên ngôn mạnh mẽ cho hòn đảo nhỏ bé”

Lãnh thổ cuối cùng trên thế giới chưa có đội bóng tuyển quốc gia cuối cùng cũng đã chính thức góp mặt sau hai trận đấu tại Arkansas.

Chúc mừng!, đó không phải là phản ứng điển hình khi một đội tuyển quốc gia thua trắng 0-4. Nhưng đây không phải là một trận đấu đội tuyển quốc gia bình thường. Khi Quần đảo Marshall để thủng lưới bàn thứ tư trước Quần đảo Virgin Hoa Kỳ, đám đông đứng dậy, một số người vẫy cờ. “Đây là RMI! Ngẩng cao đầu!” một người hâm mộ hét lên.

Quần đảo Marshall từ lâu được coi là quốc gia/lãnh thổ cuối cùng trên thế giới không có đội bóng đá quốc tế. Giờ đây, họ đã chính thức gia nhập sân chơi – một thành tựu lớn đến mức thất bại 0-4 trong trận ra mắt dường như chẳng mấy quan trọng. Đội bóng tiếp tục thể hiện tốt ở trận đấu thứ 2, ghi bàn thắng đầu tiên và thứ hai trong lịch sử Quần đảo Marshall ở trận thua 2-3 trước Quần đảo Turks và Caicos.

Thành phố Springdale thuộc tiểu bang Arkansas được chọn cẩn thận làm nơi tổ chức trận đấu đầu tiên của Quần đảo Marshall. Nhờ một hiệp định di cư đặc biệt, Tây Bắc Arkansas là nơi sinh sống của khoảng 15.000 người gốc Marshall, đến đây trong nhiều thập kỷ nhờ Hiệp định Tự do Liên kết (Cofa) cho phép người Marshall nhập cảnh và làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Dù thua, đội bóng vẫn hân hoan sau tiếng còi mãn cuộc, hòa mình vào tiếng vỗ tay và cổ vũ không ngừng từ người hâm mộ, những người chỉ đơn giản là hạnh phúc khi được đại diện.

“Sự kiện hôm nay rất ý nghĩa với cộng đồng người Marshall, việc thấy mọi người vẫy cờ của chúng tôi và có một đội bóng đại diện cho Quần đảo Marshall đã khiến nhiều người xúc động,” bà Anjanette Anjel, tổng lãnh sự quán RMI tại Springdale, chia sẻ. “Mọi người rất tự hào về đội bóng và thực sự hào hứng với các trận đấu.”

Sự hào hứng lan tỏa trong đám đông tại Sân vận động Jarrell Williams Bulldog – sân nhà của các hoạt động thể thao Trường Trung học Springdale – cho đến khi đội tuyển quốc gia Quần đảo Marshall bước ra từ phòng thay đồ lần đầu tiên. Và rồi, họ bùng nổ. “Tiếng hò reo khi tiếng còi đầu tiên vang lên thật điếc tai. Hát quốc ca cùng mọi người xung quanh thật tuyệt vời”, HLV Lloyd Owers nói sau trận đấu. “Chúng tôi hy vọng Tây Bắc Arkansas sẽ là ngôi nhà của chúng tôi trong thời gian dài. Chúng tôi được chào đón nồng nhiệt và đã có trải nghiệm tuyệt vời.”

Việc Lloyd Owers, người được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của Quần đảo Marshall vào cuối năm 2022, cùng nhóm chuyên gia người Anh dẫn dắt nỗ lực đưa Quần đảo Marshall vào cộng đồng bóng đá toàn cầu, nhận được sự chào đón nồng nhiệt không phải là điều nhỏ nhặt. “Người Marshall không dễ tin người ngoài”, Stephanie Takamaru đến từ tổ chức Liên minh Người Marshall tại Arkansas nói. Họ có lý do chính đáng. Nhiều người rời Quần đảo Marshall đến Mỹ để tìm cơ hội kinh tế, trong khi những người khác bị buộc phải rời đi do ảnh hưởng của các vụ thử hạt nhân của Mỹ tại các đảo san hô Bikini và Enewetak.

Dù Cofa cho phép người Marshall nhập cảnh và làm việc hợp pháp tại Mỹ, cả lãnh sự quán và tổ chức của Takamaru đang hỗ trợ những cư dân đối mặt với con đường không chắc chắn để có quốc tịch Mỹ. “Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là lực lượng di trú (ICE) rất tích cực hoạt động trong khu vực”, Takamaru nói. “Chúng tôi không có visa, chỉ có mẫu I-94, giấy tờ qua biên giới chứng minh bạn hợp pháp, và hộ chiếu.” Tuy nhiên, những thách thức này càng làm tăng cảm giác đoàn kết trong cộng đồng người Marshall tại Arkansas và xa hơn, và đội tuyển quốc gia mới hòa nhập ngay vào niềm tự hào ngày càng lớn và khát khao được đại diện. Takamaru nói: “Đội tuyển quốc gia đang có một lượng người hâm mộ lớn ở đây. Thật tuyệt khi thấy điều đó. Việc có mặt ở cấp độ quốc tế là một tuyên ngôn mạnh mẽ cho hòn đảo nhỏ bé của chúng ta.”

Tuy nhiên, bóng đá không phải là môn thể thao được yêu thích ở Quần đảo Marshall hay trong cộng đồng người Marshall tại Mỹ. Thompson Hertin, cư dân Arkansas, cho biết anh chơi nhiều môn thể thao với bạn bè nhưng ngạc nhiên khi biết Quần đảo Marshall sẽ được đại diện trong bóng đá. “Bóng đá không phổ biến với người Marshall chúng tôi”, anh nói trước trận đấu hôm thứ Năm. “Chúng tôi chơi bóng rổ, bóng chuyền, nhưng bóng đá thì sao?”

Đội chỉ có năm buổi tập trước trận ra mắt thứ Năm và không chắc chắn về phong cách chơi. Một số cầu thủ ở các đảo thường chơi futsal và mang đến kỹ thuật khác biệt so với các cầu thủ tại Mỹ, những người lớn lên trong các câu lạc bộ Mỹ. “Giờ chúng tôi đã biết cách chơi chung và điểm yếu của đội, chúng tôi có vài ngày để chuẩn bị cho một đội khác đã ở trong FIFA từ lâu”, trung vệ Josiah Blanton nói về trận đấu với Turks & Caicos, nơi họ ghi hai bàn thắng đầu tiên của đất nước.

Dù phải chờ đợi điểm số đầu tiên và chiến thắng đầu tiên, người hâm mộ ở Arkansas sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng bằng sự hỗ trợ và yêu mến. Có thể mọi thứ xa vời, nhưng họ biết ơn vì có một đội bóng của riêng mình.

LONG KHANG