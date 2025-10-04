Pep Guardiola: “Man.City tấn công mượt mà và ổn định hơn”

Phong độ hồi phục của Man.City được thúc đẩy bởi hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của Erling Haaland.

Trận hòa 2-2 kém may mắn trên sân Monaco tại Champions League hôm giữa tuần không làm lu mờ những màn trình diễn ấn tượng của Man.Cty gần đây, khi họ giành 4 chiến thắng và hòa 1-1 tại Arsenal trên mọi đấu trường. “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cảm giác như có thêm thời gian để cải thiện. Tôi thích cảm giác đó - cảm giác ‘tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn’. Cảm giác hiện tại là chúng tôi đang tạo lại nhịp độ, tốc độ thực sự tốt để chúng tôi có thể tấn công mượt mà hơn, ổn định hơn một chút”.

Phong độ hồi phục của Man.City được thúc đẩy bởi Erling Haaland, người đang ghi bàn liên tục từ khi bắt đầu mùa giải mới. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Monaco, ngôi sao người Na Uy đã có 17 bàn sau 10 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Trận thua 0-2 của Man.City trước Tottenham hồi tháng 8 là trận đấu duy nhất anh không ghi bàn trong mùa giải này. Guardiola nói về sự thay đổi mạnh mẽ của Haaland sau một mùa giải khó khăn: “Là một con người, cho đến khi chết, chúng ta luôn có thể cải thiện. Và Erling biết điều đó. Cậu ấy có thể cải thiện khả năng phối hợp trong không gian hẹp, lối chơi và dĩ nhiên là cả khả năng dứt điểm. Erling có thể cải thiện mọi thứ. Cậu ấy biết điều đó”.

Pep cũng chào đón sự trở lại của Phil Foden, người đã ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo trong hơn nửa tháng qua: “Phil đã ở cùng chúng tôi 6 hoặc 7 năm và giành được mọi danh hiệu. Mùa trước, với tư cách là một con người, một cầu thủ bóng đá, cậu ấy đã sa sút - cùng với toàn đội - và giờ cậu ấy đang trở lại. Đó là một quá trình. Trong thể thao, không phải lúc nào cũng cần phải cải thiện thành tích và có những mùa giải tốt hơn. Đôi khi bạn phải lùi lại một chút để lấy lại phong độ. Đó là điều bình thường. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa trên đường đi và mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng. Đó là điều tạo nên những vận động viên và những con người vĩ đại”.

HLV Pep Guardiola đầy tự tin rằng Phil Foden đang trở lại với phong độ tốt nhất.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đề cao vai trò của người đội trưởng mới Bernardo Silva: “Cậu ấy thật xuất sắc. Quan trọng hơn là cậu ấy nghĩ cho đội bóng chứ không phải cho bản thân. Đó chính là điều tạo nên một đội trưởng. Mùa giải trước, trong 2 hoặc 3 tháng, chúng tôi đã không thắng trận nào. Vào khoảnh khắc đó, Bernardo chưa bao giờ biến mất. Trong những lúc khó khăn, trong những khoảnh khắc quyết định, cậu ấy luôn ở đó và tôi yêu điều đó”.

Trong khi, tiền vệ Rodri dù đã có 8 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia trong mùa giải này, nhưng Guardiola tin rằng anh vẫn đang tích lũy thể lực sau khi trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước khiến anh phải ngồi ngoài phần lớn mùa giải trước, Từ đó Guardiola nói rằng cầu thủ 29 tuổi này phải kiên nhẫn để tìm lại phong độ tốt nhất.

“Rodri, tôi đã nói với cậu ấy - có lẽ cậu ấy đã gặp khó khăn để hiểu điều đó - không phải chỉ 6 tháng, 7 tháng hay 8 tháng và ‘Ồ, tôi sẽ ra sân và trở lại là Rodri của ngày xưa’”, Guardiola nói. “Ở World Cup, Rodri sẽ là người xuất sắc nhất, và mùa giải tới cũng sẽ là Rodri xuất sắc nhất. Nhưng mùa giải này, bạn sẽ xử lý nó như thế nào, từng bước một và thực hiện nó. Nhưng đó là điều bình thường. Một năm nằm trên bàn điều trị, cơ thể bạn thay đổi, nhịp điệu thay đổi và mọi thứ khác. Bạn cần thời gian. Chỉ cần cậu ấy khỏe mạnh, tập luyện và làm những gì cần thiết, cậu ấy sẽ trở lại”.

VIỆT TÙNG