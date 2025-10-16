Patrick Kluivert trở thành cựu HLV đội tuyển Indonesia

Mối lương duyên giữa huyền thoại của bóng đá Hà Lan Patrick Kluivert với bóng đá Indonesia đã kết thúc sau 9 tháng dẫn dắt đội tuyển nước này. LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã chính thức ra thông báo vào ngày 16-10.

Patrick Kluivert chia tay bóng đá Indonesia

Việc Patrick Kluivert phải rời ghế HLV trưởng đội tuyển Indonesia sau 9 tháng đồng hành vốn đã được dự báo trước từ thất bại trong chiến dịch “săn” vé dự World Cup 2026.

Patrick Kluivert được chủ tịch PSSI Erick Thohir đưa về thay nhà cầm quân người Hàn Quốc Shin Tae-yong từ năm ngoái nhằm hoàn giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, hành trình của đội tuyển Indonesia không thuận lợi như mong đợi. Họ phải tham dự vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á mới đây, sau đó bị loại từ hai trận thua trước Saudi Arabia và Iraq.

"Việc chấm dứt hợp tác này được thực hiện dựa trên thỏa thuận của cả hai bên, cân nhắc đến các động lực nội bộ và định hướng chiến lược phát triển tương lai của đội tuyển quốc gia", thông cáo của PSSI tiếp tục. "Với việc chấm dứt hợp tác này, ban huấn luyện sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, U23 hoặc U20", thông cáo nhấn mạnh.

Các cầu thủ Indonesia thất vọng sau trận thua Iraq mới đây ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ngoài Kluivert, PSSI cũng chia tay 2 cộng sự của nhà cầm quân này là Gerald Vanenburg (HLV đội U23) và Frank van Kempen (HLV đội U20). Diễn biến không bất ngờ thường diễn ra ở những ê-kíp HLV khi bị dừng công việc. Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir chia sẻ: “Cảm ơn HLV Patrick Kluivert và ban huấn luyện đã đồng hành cùng PSSI và đội tuyển quốc gia trong gần 12 tháng. Với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi thống nhất kết thúc hợp tác này".

Nhiều người tiếc cho sự nóng vội của PSSI khi thay HLV Shin Tae-yong trong thời điểm đội tuyển Indonesia đang có sự ổn định. Kluivert chóng vánh chia tay đội tuyển Indonesia sau 8 trận (thắng 3, hòa 1, thua 4). Trong khi Shin Tae-yong mới đây cũng chưa lấy lại thăng bằng khi bị CLB Ulsan Hyundai sa thải.

