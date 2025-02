Nơi chắp cánh tài năng bóng đá nước nhà

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đánh giá cao về các ý tưởng, sự chỉn chu trong công tác tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam từ Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có mặt từ rất sớm tại đêm trao giải, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đánh giá cao về các ý tưởng, sự chỉn chu trong công tác tổ chức từ Báo SGGP. Cục trưởng Đặng Hà Việt chia sẻ: "30 năm là một chặng đường rất dài đối với một giải thưởng lớn và với nhiều thế hệ người làm Báo SGGP. Thật đáng tự hào khi Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình vươn tầm thế giới của bóng đá nước nhà, trên hết là vì sự thịnh vượng của thể thao Việt Nam".

"Ngành thể thao Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp không biết mệt mỏi của Báo SGGP cũng như các đơn vị đồng hành để cùng tạo nên những buổi lễ tôn vinh tài năng bóng đá Việt suốt chặng đường dài đã qua. Tôi hy vọng Báo SGGP và các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ tiếp tục gắn bó, cùng duy trì và tổ chức cuộc bầu chọn, đêm tôn vinh tài năng bóng đá Việt Nam về lâu dài, xứng đáng là một trong những sự kiện giàu ý nghĩa trong bức tranh của bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung", Cục trưởng Cục TDTT nói thêm.

Sau khoảnh khắc nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam) bộc bạch: "Tôi rất vui và vinh dự khi được nhận danh hiệu này. Nhờ có sự quan tâm và giúp đỡ của các lãnh đạo, ban huấn luyện và toàn đội, đã tạo nhiều động lực cho tôi trong tập luyện và thi đấu. Giải thưởng hôm nay là động lực để tôi cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới và hoàn thiện bản thân mình".

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc Vũ Thị Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cầu thủ Bùi Vĩ Hào (Becamex Bình Dương) được xướng tên với danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc. Anh chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi nhận được danh hiệu này. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, ban lãnh đạo, huấn luyện viên, đồng đội đã luôn ủng hộ, động viên tôi qua từng trận đấu. Đây là động lực để tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam".

Trong giây phút được xướng tên nhận danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam, Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam) bày tỏ: "Cảm xúc của tôi lúc này thật sự vui và hạnh phúc khi nhận được danh hiệu Quả bóng vàng futsal 2024. Xin cảm ơn ban tổ chức và tôi cũng muốn gửi lời tri ân đến thầy Trần Anh Tú đã luôn nhắc nhở, đưa ra lời khuyên khi tôi thi đấu không tốt. Tôi xin cảm ơn đồng đội câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã luôn giúp đỡ tôi".

Là cầu thủ có mặt tại TPHCM sớm nhất để tham dự gala trao giải Quả bóng vàng 2024, Rafaelson Nguyễn Xuân Son (Cầu thủ nước ngoài xuất sắc) không giấu được niềm háo hức trong lần trở lại với sự kiện vinh danh do báo SGGP tổ chức. Nguyễn Xuân Son (CLB Thép Xanh Nam Định) chia sẻ: "Gala quả bóng vàng 2024 là dịp đặc biệt và đầy trân trọng với cá nhân tôi. Tôi đang điều trị rất tốt. Thời gian qua, tôi nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Điều này là tôi cảm thấy hạnh phúc và cũng là động lực để tôi sớm trở lại sân cỏ cùng câu lạc bộ và đội tuyển Việt Nam".

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong (trái) trao giải thưởng Quả bóng vàng nữ cho cầu thủ Trần Thị Thùy Trang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quả bóng vàng nữ Việt Nam Trần Thị Thùy Trang (TPHCM I) có phút giây trải lòng sau khi nhận danh hiệu cao quý: "Tôi đang ở độ tuổi mà nhiều người nghĩ có thể giải nghệ hoặc chuyển đổi công tác khác. Do đó, để có được thành quả như ngày hôm nay, một cầu thủ có thể chơi trên sân cỏ và sân Futsal, là sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ ban huấn luyện, từ các đồng đội. Tôi vinh dự và hạnh phúc khi nhận được danh hiệu cao quý này. Tôi đã từng ngồi ở dưới, ủng hộ đồng đội nhận giải thưởng. Tôi từng ước mình cũng được nhận Quả bóng vàng và may mắn bây giờ đã làm được điều đó. Tôi may mắn khi là thành viên của TPHCM I và được dạy dỗ bởi các huấn luyện viên xuất sắc. Giải thưởng sẽ động lực giúp tôi cố gắng hơn nữa trong tương lai".

NGUYỄN ANH