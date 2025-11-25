Bóng đá trong nước

Ninh Bình nối dài kỷ lục bất bại

SGGPO

Với trận thắng 2-1 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026, Ninh Bình đã nối dài thành tích bất bại ở mùa bóng năm nay trên các mặt trận V-League và Cúp Quốc gia lên con số 13.

Ninh Bình vượt qua Hải Phòng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.
Ninh Bình vượt qua Hải Phòng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Mùa bóng trước, Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất với thành tích bất bại sau 20 vòng đấu (19 thắng, 1 hòa). Sang V-League 2025-2026, đội bóng này đang giữ mạch 11 trận bất bại và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Chuỗi trận bất bại với con số như trên của 1 đội tân binh là rất đáng khen. Không những thế, họ còn góp vào bảng thành tích bất bại ở mùa này thêm 2 trận toàn thắng ở Cúp Quốc gia.

Có những thời điểm những tưởng Ninh Bình bị… hụt hơi như việc bị Becamex TPHCM chia điểm trên sân nhà ở vòng 9. Nhưng hai trận thắng sau đó trước SLNA 1-0 và nhất là thắng 4-3 trước Công an TPHCM sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân Thống Nhất đã cho thấy sự đồng đều về lực lượng của đội bóng này.

bia-27-1920x1444.jpg
Hoàng Đức và Ninh Bình nối dài mạch trận bất bại

Trận thắng Hải Phòng ở Cúp Quốc gia vừa qua cũng là trận thứ hai liên tiếp Ninh Bình lật ngược tình thế khi bị dẫn bàn trên sân khách. Chia sẻ sau trận đấu, thủ quân Hoàng Đức cho biết: “Ngoài việc giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia, đội cũng tiếp tục duy trì thành tích bất bại trong năm 2025. Hy vọng, bước sang năm 2026, toàn đội sẽ tiếp tục có được sự tập trung, quyết tâm và giành được những kết quả như mong đợi”.

Ở V-League 2025-2026, Ninh Bình đang có 27 điểm, hơn 4 điểm so với đội nhì bảng Công an Hà Nội nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Giải đấu này sẽ trở lại vào ngày 1-2-2026, trong đó có cuộc so tài được mong chờ giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Becamex TPHCM V-League 2025-2026 Công an Hà Nội Công an TPHCM Cúp Quốc gia Bảng thành tích Ninh Bình Lật ngược tình thế Bất bại Đáng khen

