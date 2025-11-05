Ninh Bình giữ vững ngôi đầu bảng

Thi đấu trên sân nhà cùng thực lực trôi hơn, Ninh Bình đã giành trọn 3 điểm để tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu bảng. Nhưng đây cũng là trận thắng chật vật của đội chủ nhà khi đến cuối trận mới ghi bàn thắng quyết định.

Chiến thắng chật vật của Ninh Bình trước SLNA.

Không nằm ngoài dự đoán, Ninh Bình đã sớm giành quyền kiểm soát thế trận và tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành SLNA. Liên tiếp Quang Nho, Đức Chiến, Bảo Toàn thử thách tài nghệ của thủ môn Văn Bình, người hoạt động khá vất vả ở hiệp đấu đầu tiên. Hoàng Đức cũng 1 lần thử vận may vào hiệp 1 nhưng không thắng được thủ môn Cao Văn Bình.

Hiệp đầu đánh dấu sự vất vả của đội chủ nhà trong việc tổ chức phòng ngự, nhưng cũng tạo ra 1 số tình huống phản công nguy hiểm. Thậm chí Olaha còn làm CĐV đội chủ nhà một phen lo lắng từ cú sút hiểm hóc vào cuối hiệp 1 nhưng không thắng được kinh nghiệm và phản xạ nhạy bén của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đội bóng xứ Nghệ bất ngờ chuyển sang lối đá tấn công từ đầu hiệp 2, hàng công còn gia tăng sức mạnh khi Khắc Ngọc và Long Vũ vào sân từ phút 60. Nhưng thế trận tấn công của SLNA sớm bị Ninh Bình đẩy lùi bởi đội chủ nhà lấn lướt hơn hẳn ở khu trung tuyến.

Trận thắng giúp Ninh Bình thẳng tiến ở ngôi đầu bảng

Càng về cuối trận, Ninh Bình càng tăng tốc khi không muốn 1 kết quả hòa trên sân nhà như là thất bại. Các chân sút của đội chủ nhà tiếp tục vô duyên trong trận đấu tỏa sáng của thủ môn trẻ Văn Bình. Mãi đến phút 85, chủ nhà mới khơi thông thế bế tắc từ cú đặt lòng cận thành của Gia Hưng.

Thắng chật vật với tỷ số tối thiểu nhưng cũng đủ giúp Ninh Bình bảo toàn ngôi đầu bảng với 24 điểm, trong khi đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục ở nhóm “đèn đỏ” với 7 điểm.

CAO TƯỜNG