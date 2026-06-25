Những thống kê thú vị ở World Cup của Ronaldo và Messi

Cristiano Ronaldo cuối cùng đã ghi bàn tại World Cup 2026, cú đúp trong chiến thắng Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ 2 bảng K cũng giúp anh vượt qua Lionel Messi thiết lập kỷ lục ghi bàn ở cả 6 kỳ giải đã tham dự. Sự cạnh tranh giữa 2 biểu tượng được hâm nóng trở lại, đặc biệt khi ngày họ trực tiếp đối đầu nhau đang đến gần.

Đồ họa AI

Điều đáng chú ý nhất trong ngày Bồ Đào Nha vùi dập Uzbekistan chính là việc Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026). Messi cũng đã tham dự 6 kỳ World Cup, nhưng anh có một kỳ giải không ghi bàn cho đội tuyển Argentina là tại World Cup 2010.

Ronaldo cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu World Cup (41 tuổi, 138 ngày). Điều này phá vỡ kỷ lục do Messi thiết lập tại giải đấu này khi ghi hat-trick trong chiến thắng Algeria ở lượt trận khai màn - nhưng Messi lại đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi hat-trick lớn tuổi nhất, vượt qua chính… Ronaldo thiết lập năm 2018.

Có 3 cầu thủ nắm giữ kỷ lục độc nhất vô nhị khi vừa là người ghi bàn trẻ nhất vừa là người ghi bàn lớn tuổi nhất cho đội tuyển quốc gia của họ tại World Cup nam: Michael Laudrup (Đan Mạch), Lionel Messi (Argentina) và giờ là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).

Ronaldo đã chơi trận World Cup thứ 24 cho Bồ Đào Nha, chỉ kém Lionel Messi (28, Argentina) và Lothar Matthäus (25, Đức) về số lần ra sân tại World Cup. Ngoài ra, Ronaldo với 10 pha lập công vừa vượt qua huyền thoại Eusebio (9) để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Bồ Đào Nha tại World Cup, nhưng đây là điều Messi làm được từ lâu cùng tuyển Argentina - và 18 bàn của anh hiện tại thậm chí là kỷ lục của giải đấu.

Sự quan tâm vào lúc này chắc chắn đang là việc liệu Messi và Ronaldo cuối cùng có thể gặp nhau trên sân khấu lớn nhất? Câu trả lời rất đơn giản: hãy đứng đầu bảng và thắng cả 2 trận đấu ở vòng 32 và vòng 16, và khi đó chúng ta sẽ được chứng kiến ​​trận tứ kết đỉnh cao giữa Argentina và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nếu cả 2 đều đứng nhì bảng đấu của mình, mọi chuyện có thể trở nên kịch tính hơn khi họ có thể chạm trán nhau ở vòng 16. Mặc dù vậy, đây là khả năng không cao khi Argentina thắng cả 2 trận ở bảng J (ghi 5 bàn mà không thủng lưới) và chỉ gặp đối thủ bị loại Jordan ở trận cuối.

Vẫn còn khả năng xảy ra một “Vũ điệu cuối cùng” ở trận chung kết - nếu một trong hai đội đứng đầu bảng và đội kia về nhì, thì con đường quanh co của họ sẽ đưa họ đến trận tranh ngôi vô địch vào ngày 19-7.

LINH SƠN