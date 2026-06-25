Tuyển Mỹ thay đổi lớn đội hình ở trận cuối vòng bảng

HLV trưởng đội tuyển Mỹ, Mauricio Pochettino cho biết sẽ không mạo hiểm với 4 cầu thủ nhận thẻ vàng, họ sẽ không đá chính trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu để tránh khả năng bị treo giò ở vòng 32 vào ngày 1-7.

Mauricio Pochettino cho biết sẽ không mạo hiểm với 4 cầu thủ Mỹ nhận thẻ vàng

Theo quy định, tất cả các thẻ vàng nhận được trong vòng bảng mà không dẫn đến án treo giò ở vòng 32 sẽ được xóa bỏ khi vòng bảng kết thúc. Đội tuyển chủ nhà Mỹ đã chắc suất đầu bảng D, và vì Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại, trận đấu này sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng cuối cùng của bảng. Do đó, 4 cầu thủ nhận thẻ vàng - tiền vệ Tyler Adams, tiền đạo Folarin Balogun, hậu vệ Chris Richards và hậu vệ cánh Antonee Robinson - sẽ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, và có khả năng sẽ không thi đấu.

“Tôi nghĩ đó là một câu trả lời dễ dàng cho những người nhận thẻ vàng”, Pochettino nói hôm thứ Tư tại cuộc họp báo trước trận đấu. “Tôi nghĩ việc mạo hiểm rồi nhận thêm thẻ vàng và không thể thi đấu ở vòng tiếp theo là không cần thiết. Tôi nghĩ câu trả lời khá bình thường và đơn giản là không cho họ ra sân ngay từ đầu”.

Pochettino cũng ám chỉ rằng ông có thể cho một cầu thủ như Malik Tillman nghỉ ngơi, người vừa trải qua một mùa giải dài ở CLB. Ngôi sao Christian Pulisic, người đã vắng mặt trong trận đấu với Australia vì chấn thương bắp chân, đã sẵn sàng thi đấu, mặc dù cách sử dụng anh vẫn chưa được xác định. “Chúng ta cần quyết định xem liệu cậu ấy có thể đá chính ngay từ đầu hay ngồi dự bị và có khả năng vào sân trong hiệp 2. Đó là tình hình hiện tại”, Pochettino nói.

Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, Pochettino dự đoán rằng họ sẽ thi đấu với cường độ cao để cứu vãn một kỳ World Cup đáng thất vọng. Thổ Nhĩ Kỳ thua cả 2 trận đấu tại World Cup và không còn cơ hội đi tiếp. “Tôi nghĩ đây là một trận đấu World Cup. Khi bạn bảo vệ chiếc áo đấu, lá cờ, văn hóa của mình, đó luôn là về niềm tự hào”, Pochettino nói. “Tôi không nghi ngờ gì rằng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thi đấu cạnh tranh vào ngày mai. Họ có những cầu thủ giỏi. Tất nhiên họ đã bị loại, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu khó khăn”.

Đối thủ của tuyển Mỹ ở vòng 32 nhiều khả năng là Bosnia-Herzegovina, đội đã đánh bại Qatar 3-1 và đang có cơ hội giành vé ở vị trí 1 trong 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

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