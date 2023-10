Nhìn từ ASIAD 19: Trọng trách quốc gia, vai trò địa phương

Hai đơn vị mạnh nhất về nhân lực, về nguồn đầu tư cho thể thao và đóng góp con người vào các đội tuyển thể thao quốc gia dự ASIAD 19 vừa qua là Hà Nội và TPHCM. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng 27 tấm huy chương trong đó có 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ.

Thống kế cho thấy, các tuyển thủ của thể thao TPHCM không giành được tấm HCV nào trong thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam lần này ở ASIAD 19. Thành tích cao nhất mà VĐV của thể thao TPHCM giành được là 1 tấm HCB đơn môn vòng treo nam của tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC). Ngoài kết quả trên, thể thao TPHCM còn có 1 tấm HCB ở nội dung đồng đội cờ tướng khi có sự góp mặt của kì thủ Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến. Ngoài kết quả trên, VĐV của thể thao TPHCM giành thêm 4 HCĐ khác trong môn đua thuyền rowing, bắn súng và taekwondo đóng góp vào kết quả chung cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.

Thể thao Hà Nội đã giành được kết quả khả quan hơn khi có tuyển thủ ở các đội tuyển thể thao trọng điểm như karate, cầu mây nữ để giành HCV. Tổ kata (biểu diễn) nữ của đội karate Việt Nam giành HCV ở ASIAD 19 lần này có 2 tuyển thủ thể thao Hà Nội là võ sĩ Nguyễn Thị Phương và võ sĩ Lưu Thị Thu Uyên. Chưa kể, HLV phụ trách tổ nội dung này cũng của thể thao Hà Nội – HLV Nguyễn Hoàng Ngân. Trong đội cầu mây nữ bốn người giành HCV ở ASIAD 19, cầu mây Hà Nội đóng góp 2 cầu thủ là Nguyễn Thị Yến và Trần Thị Hồng Nhung. Thống kê cho thấy, ngoài 2 HCV trên, thể thao Hà Nội còn có thêm các thành tích 3 HCB (môn bắn súng, cờ tướng, cầu mây, ) và 7 HCĐ (môn wushu, cầu mây, karate, đua thuyền rowing, taekwondo, bắn súng, boxing).

Tuyển thủ giành được tấm HCV cá nhân quý giá đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 là xạ thủ Phạm Quang Huy ở môn bắn súng trong nội dung 10m súng ngắn hơi nam là thuộc đơn vị Hải Phòng. Tuyển thủ có kết quả quan trọng nhất ở môn bơi và cũng là người duy nhất giành được chuẩn Olympic thông qua thi đấu ASIAD 19 cho Đoàn thể thao Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng và đây là VĐV của Quảng Bình chứ không phải ở các địa phương lớn. Ở kì tranh tài lần này, thể thao Quân đội đã không có tuyển thủ nào trong các đội hình hay nội dung cá nhân mà đạt được 3 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Hàng Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, sau nhiều năm không có kết quả cao, thể thao Công an Nhân dân bất ngờ có được 2 tấm HCV quý giá tại ASIAD 19 nhờ kết quả từ thành viên Nguyễn Ngọc Trâm (đội kata đồng đội nữ môn karate) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (đội cầu mây nữ bốn người). Ngọc Huyền cũng có tên trong đội hình cầu mây nữ Việt Nam giành HCB nội dung regu dành cho 3 người.

Thực tế, các đơn vị, địa phương rất mong mỏi thành tích từ VĐV của mình khi đóng góp vào Đoàn thể thao Việt Nam vì đó là hình ảnh cho mình. Mỗi chương trình tập huấn, tập luyện thi đấu của tuyển thủ là theo chương trình của đội tuyển quốc gia. Dù thế, địa phương và đơn vị vẫn có sự kết hợp trong nhiều mặt không chỉ con người mà cả ở chiến lược đầu tư để cùng chung sức với thể thao quốc gia tạo ra những con người trọng điểm tốt nhất. Về điều này, ít khi đơn vị và địa phương nói ra bên ngoài.

Đó là lý do vì sao, tất cả các đơn vị như Hà Nội, Đồng Tháp, Công an Nhân dân, Nghệ An, Hải Phòng... đều có lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao tới tận sân bay chào đón tuyển thủ giành HCV của mình trở về. Đánh giá về thành tích chung, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã cho biết mỗi kết quả trong 27 tấm huy chương mà chúng ta đạt được ở ASIAD 19 là sự nỗ lực rất đáng trân trọng của từng tuyển thủ, từng ban huấn luyện. Chúng ta đã dự 201 nội dung tại ASIAD 19 và giành được huy chương ở 27 trong số đó. Kết quả chưa cao. Nhưng cũng phải nhìn nhận, có những nội dung mà tuyển thủ đã vượt được khả năng bản thân dù thế đối thủ vẫn vượt trội hơn mà chưa thể chiến thắng.