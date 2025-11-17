Nhiều tuyển thủ Đan Mạch bị ốm trước trận vòng loại quyết định với Scotland

Đội tuyển quốc gia Đan Mạch thấy quá trình chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2026 cuối cùng với Scotland vào thứ Ba bị đảo lộn, khi nhiều tuyển thủ và thành viên ban huấn luyện bất ngờ ngã bệnh.

Đan Mạch (áo đỏ) gặp nhiều bất lợi trước trận vòng loại World Cup 2026 cuối cùng tại Scotland vào thứ Ba. Ảnh: ESPN

HLV trưởng tuyển Đan Mạch, Brian Riemer cho biết 2 cầu thủ và một thành viên khác của ban huấn luyện bị ốm - điều này có thể làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Hampden Park. Joachim Andersen và Rasmus Hojlund đã vắng mặt trong trận hòa 2-2 của Đan Mạch với Belarus hôm thứ Bảy, khiến trận đấu với Scotland trở thành trận đấu quyết định ngôi đầu Bảng C và suất dự World Cup. Đan Mạch, đội đứng đầu bảng, đang hơn một điểm so với Scotland ở vị trí thứ 2.

“Chúng tôi đang ở trong tình huống cần sự can thiệp của bác sĩ. Đây là mùa của những điều như vậy”, Riemer nói, trích dẫn lời tờ The Guardian. “Bạn không thể tự bảo vệ mình 100%, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, và hiện tại, hy vọng và đánh giá của chúng tôi là chúng tôi đã dập tắt được dịch bệnh và vào thứ Ba, chúng tôi có 24 cầu thủ đủ sức khỏe và sẵn sàng thi đấu. Liệu có phải là một nỗi lo trước thềm trận đấu với Scotland không? Vâng, nếu bạn hỏi tôi rằng liệu tôi có ước gì không có ca nhiễm nào, và cũng sẽ không có ca nhiễm nào vào thứ Ba, thì tất nhiên câu trả lời là như vậy”.

Scotland đã bị Hy Lạp đánh bại 2-3 vào thứ Bảy, và bỏ lỡ cơ hội vượt qua Đan Mạch để giành ngôi đầu bảng. Mặc dù không mấy thuyết phục, nhưng 2 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước Belarus và Hy Lạp đang giúp Scotland có được sự tự tin. Giờ đây, đội tuyển của HLV Steve Clarke sẽ giành quyền trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 nếu đánh bại Đan Mạch tại Glasgow; nếu không, vòng play-off vẫn đang chờ đợi.

Xét trên nhiều phương diện, lịch sử gần đây đang đứng về phía Scotland, họ đang dẫn trước 3-1 khi đối đầu trong 2 thập kỷ qua. Trận hòa duy nhất trong khoảng thời gian đó diễn ra vào tháng 9 năm nay, khi 2 đội bước vào hành trình đến Bắc Mỹ với trận hòa không bàn thắng căng thẳng tại Copenhagen.

PHI SƠN