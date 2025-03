Nhà vô địch thế giới khoác áo đội Bóng chuyền nam Công an TPHCM

Không chỉ sở hữu dàn tuyển thủ quốc nội chất lượng, đội tuyển Công an TPHCM còn chiêu mộ thêm những gương mặt cầu thủ nước ngoài có tiếng. Mới đây, thông tin tay đập nổi tiếng thế giới Michał Kubiak (Ba Lan) chính thức gia nhập đội Bóng chuyền nam Công an TPHCM để thi đấu giai đoạn 1 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia 2025 đã làm “dậy sóng” giới mộ điệu.

Chủ công Michał Kubiak

Anh là một trong những gương mặt nổi tiếng của bóng chuyền châu Âu và bóng chuyền thế giới. Tay đập này có sở trường vị trí chủ công, là tuyển thủ quốc gia đội tuyển Bóng chuyền nam Ba Lan. Anh từng tham gia 4 kỳ Thế vận hội Olympic: London 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 và Paris 2024. Michał Kubiak cũng 2 lần cùng đội tuyển Bóng chuyền nam Ba Lan giành ngôi vô địch thế giới năm 2014 và 2018.

Trước khi tới Việt Nam, Michał Kubiak đã thi đấu tại Giải Bóng chuyền nam quốc gia Trung Quốc trong màu áo đội Thượng Hải. Cầu thủ sở hữu chiều cao 1m92 với khả năng bật đà tấn công là 3m47. Michał Kubiak có giai đoạn thi đấu tại Nhật Bản và từng nhận danh hiệu Cầu thủ chủ công xuất sắc nhất mùa giải 2018-2019 và 2019-2020.

Theo huấn luyện viên Dương Tấn Vinh, cầu thủ này đã có mặt tại Việt Nam trong chiều 18-3. “Chúng tôi có thêm sự bổ sung cầu thủ Kubiak. Hy vọng đây là gương mặt đạt được thành công cùng đội bóng tại giải đấu năm nay. Hiện tại, toàn đội đang tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) với tinh thần quyết tâm cao nhất và chúng tôi sẽ nỗ lực để có kết quả tốt về chuyên môn”, HLV Dương Tấn Vinh chia sẻ. Tay đập Michał Kubiak sẽ có 4 ngày làm quen với đồng đội cùng chiến thuật thi đấu của Công an TPHCM trước khi ra sân góp mặt giai đoạn 1 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia 2025.

Trước đó, đội nam Công an TPHCM đã có tay đập Julio César Cardenas (Cuba) gia nhập vào ngày 16-3. Với 2 ngoại binh này, đội nam Công an TPHCM quyết định không tái ký hợp đồng với tay đập Indonesia Rendy Tamamilang dự giai đoạn 1. Như vậy, đội nam Công an TPHCM cũng hoàn tất đăng ký với Ban tổ chức Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 danh sách cầu thủ tham dự. Cùng với đội Thể Công Tân Cảng, đây là đội bóng đăng ký 2 ngoại binh trong danh sách thi đấu chính thức.

Sau khi giành ngôi vương Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia 2024, đội Bóng chuyền nam Công an TPHCM đã nhanh chóng nâng cấp lực lượng đội hình nhằm hướng tới Giải Vô địch quốc gia 2025, giai đoạn 1 sẽ khởi tranh từ ngày 22 đến 31-3 tại Hà Nội.

NGUYỄN ANH