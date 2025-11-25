Ngọc Châm chia sẻ đầy cảm xúc tại lễ bế mạc khóa HLV chứng chỉ B AFC/VFF 2025

Sau gần 10 ngày tổ chức, giai đoạn 2 khóa học Huấn luyện viên B – AFC do LĐBĐ châu Á và LĐBĐ Việt Nam phối hợp tổ chức đã chính thức bế mạc. Khóa học thu hút sự tham dự của nhiều huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, trong đó có cựu Quả bóng vàng Đỗ Thị Ngọc Châm và Lê Công Vinh.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

Giai đoạn 2 của khóa học diễn ra từ ngày 14 đến 23-11 với nhiều điểm đặc biệt, khi lần đầu tiên có ba giảng viên Việt Nam cùng tham gia giảng dạy: ông Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật, giảng viên chính; ông Đặng Văn Thành (CLB Hải Phòng) và ông Trần Đức Toản (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh) trong vai trò trợ giảng. Bên cạnh đó, từ ngày 16 đến 20-11, khóa học còn có sự tham gia của ông Marco – chuyên gia đào tạo của FIFA và CONCACAF, nhằm đánh giá và bảo đảm đội ngũ giảng viên Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, phương pháp giảng dạy theo yêu cầu của FIFA.

Trước khi bế mạc, ông Koshida Takeshi đã tổng kết các nội dung trọng tâm của khóa học và nhắc lại những mục tiêu mà các huấn luyện viên đặt ra ngay từ ngày đầu tham dự. Ông gửi lời cảm ơn LĐBĐ TPHCM đã hỗ trợ và tạo điều kiện để khóa học diễn ra thành công.

Ông nhấn mạnh: mục tiêu cao nhất của khóa học không phải chỉ để lấy chứng chỉ, mà là cùng nhau góp phần phát triển bóng đá Việt Nam mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững. Giám đốc kỹ thuật của VFF kêu gọi các huấn luyện viên duy trì “ngọn lửa đam mê”, tiếp tục học hỏi và phấn đấu hướng đến các cấp độ cao hơn, đặc biệt là khóa A trong thời gian tới.

Giảng viên Koshida Takeshi

Ông Koshida cho biết bản thân cũng học hỏi được nhiều từ chuyên gia Marco, từ các trợ giảng và cả các cầu thủ nữ trẻ của CLB TPHCM. Ông khuyến khích các HLV giữ tinh thần đoàn kết như một gia đình, không ngần ngại trao đổi khi gặp khó khăn, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. “Điều quan trọng nhất là khi trở về CLB, chúng ta sẽ áp dụng những gì đã học như thế nào”, ông nhấn mạnh.

HLV Lê Công Vinh thay mặt cả lớp gửi lời cảm ơn đến ông Koshida vì sự tận tâm, kỷ luật và những kiến thức quý giá truyền đạt. Anh cho rằng đây là nền tảng quan trọng để các học viên hướng tới những mục tiêu cao hơn trong nghề nghiệp, nhất là khi hệ thống đào tạo từ C – B – A đang được triển khai liền mạch tại Việt Nam.

HLV Đỗ Thị Ngọc Châm chia sẻ nhiều cảm xúc trong ngày kết thúc khóa học, cảm ơn tinh thần đoàn kết và nỗ lực của toàn bộ học viên: “Một ngày là anh em, mãi mãi là anh em”.

Khóa học khép lại với tinh thần tích cực, đoàn kết và quyết tâm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ HLV Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị quan trọng góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá nước nhà trong tương lai.

CAO TƯỜNG