Ngoại hạng Anh 2026-2027: Trọng tài “bận rộn” hơn, VAR nhiều quyền hơn, bóng lăn nhiều hơn

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-27 đánh dấu một chương mới trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù với những thay đổi toàn diện về luật thi đấu và vận hành công nghệ, đặc biệt là việc triển khai một chiến dịch quy mô nhằm nâng cao độ minh bạch, trải nghiệm người xem thông qua sự kết hợp giữa quyền hạn mới của VAR và công nghệ RefCam.

Trọng tài điều hành một trận đấu ở World Cup

Bước ngoặt trong thẩm quyền của VAR

Một trong những thay đổi mang tính bước ngoặt nhất chính là việc mở rộng thẩm quyền của VAR đối với các quyết định rút thẻ phạt.

Trong mùa giải mới này, hệ thống công nghệ VAR được phép khuyến nghị trọng tài chính xem lại các tình huống rút thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp. Đây được coi là nỗ lực nhằm giảm thiểu những sai sót có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Tuy nhiên, quyền hạn này đi kèm với những điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo nhịp độ trận đấu. VAR chỉ can thiệp khi quyết định của trọng tài được xác định là một "sai lầm rõ ràng" và có bằng chứng cụ thể. Hệ thống này vẫn không có quyền can thiệp vào thẻ vàng đầu tiên hoặc các quyết định trao sai quả phạt góc.

Ngoài ra, quy định về lỗi kéo tóc cũng được làm rõ: thẻ đỏ trực tiếp chỉ áp dụng cho hành vi cố tình sử dụng lực quá mạnh hoặc mang tính chất bạo lực.

Tính minh bạch từ RefCam có "âm thanh tức thời"

Song song với những thay đổi về luật, công nghệ RefCam (camera gắn trên đầu trọng tài) được nâng cấp từ một thử nghiệm trở thành công cụ chủ lực để tăng tính minh bạch.

Trong mùa giải 2026-27, số lượng trận đấu áp dụng RefCam tăng mạnh từ 20 trận lên khoảng 45 trận và xuất hiện định kỳ ở 1-2 trận đấu mỗi vòng.

Điểm đột phá chính là việc người hâm mộ lần đầu tiên có thể nghe trực tiếp âm thanh trao đổi giữa trọng tài chính và các cầu thủ trên sân trong quá trình phát sóng.

Âm thanh này dù không được phát trực tiếp hoàn toàn để tuân thủ luật của IFAB (Ủy ban luật bóng đá Quốc tế), nhưng chúng được cung cấp dưới dạng các đoạn phát lại gần như tức thời (near-live instant replays). Riêng các cuộc hội thoại liên quan đến những tình huống đang được VAR xem xét vẫn sẽ được giữ kín.

Để tăng cường sự thấu hiểu từ phía công chúng, các kênh mạng xã hội của Ngoại hạng Anh sẽ đăng tải trực tiếp giải thích từ Trung tâm điều hành trận đấu (Match Centre) về các quyết định có sự can thiệp của công nghệ.

Quyền uy mới chống câu giờ

Trọng tài trong mùa giải 2026-27 cũng được trao thêm quyền hạn để giảm thiểu hành vi kéo dài thời gian.

Một hình ảnh sẽ trở nên quen thuộc là động tác giơ tay đếm ngược 5 giây công khai của trọng tài đối với các quả ném biên và phát bóng lên. Nếu quá thời gian này, quyền ném biên sẽ chuyển sang đối phương, hoặc đội nhà sẽ phải chịu một quả phạt góc nếu đó là tình huống phát bóng.

Nhằm để trận đấu liên tục hơn, cầu thủ gặp chấn thương cần y tế chăm sóc bắt buộc phải rời sân trọn vẹn 1 phút thay vì 30 giây như trước.

Đặc biệt, một cơ chế thử nghiệm mới nhắm vào các thủ môn. Cụ thể, nếu thủ môn yêu cầu chăm sóc y tế mà không có va chạm trực tiếp, đội bóng đó phải rút tạm thời một cầu thủ khác ra ngoài trong vòng 1 phút.

Ngay cả việc thay người cũng bị giới hạn trong 10 giây để di chuyển khỏi biên; nếu vi phạm, cầu thủ vào thay sẽ phải chờ thêm 60 giây ngoài sân.

HỒ VIỆT