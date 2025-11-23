Newcastle gây sốc cho Man.City với cú đúp của Harvey Barnes

Harvey Barnes đã giúp Newcastle giành chiến thắng 2-1 trước Man.City tại Ngoại hạng Anh bằng một cú đúp trong trận đấu đầy kịch tính tại St James' Park. Với thất bại này, Man.City đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách tại Ngoại hạng Anh xuống còn một điểm so với với Arsenal - đội sẽ đối đầu với kình địch Tottenham vào Chủ nhật.

Đội chủ nhà gần như đã có một khởi đầu hoàn hảo khi Joelinton chớp lấy đường chuyền hỏng của Gianluigi Donnarumma cho Phil Foden, nhưng Barnes lại sút thẳng vào thủ môn. Man.City đáp trả ngay lập tức nhưng Erling Haaland cũng phung phí bóng một cách bất thường, khi cú sút chân trái của anh đi chệch khung thành sau đường chuyền của Jeremy Doku. Thủ thành chủ nhà Nick Pope đã xuất sắc cản phá cú sút chéo góc của Rayan Cherki ở phút thứ 7 khi Man.City triển khai tấn công trên phần sân của Newcastle.

Màn đáp trả tiếp tục khi Donnarumma đã có một pha cứu thua ngoạn mục bằng một tay để ngăn cản cú đánh đầu mạnh mẽ của Nick Woltemade từ đường chuyền của Jacob Murphy ở phút 13. Nhưng Tino Livramento đã có một pha cản phá quan trọng để từ chối bàn thắng của Haaland, sau khi Doku được phép chạy từ phần sân nhà để chuyền bóng cho anh, và Foden cũng đã sút bóng ra ngoài dưới sức ép của Fabian Schar.

Donnarumma một lần nữa cứu nguy cho đội khách ở phút 26 khi, sau khi Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Barnes phối hợp ăn ý, nhưng Woltemade đã không thể tìm được cách vượt qua chốt chặn người Italy. Barnes sau đó đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời ở phút 31 để đưa Chích chòe vượt lên dẫn trước, trong khi Pope bằng cách nào đó đã cản phá được cú sút nhanh của Haaland từ đường chuyền ngược của Nico O'Reilly. Ba phút trước giờ nghỉ, Foden sút bóng chệch cột dọc từ đường chuyền của Cherki, khép lại một hiệp đấu đầy kịch tính nhưng đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Man.City sụp đổ trong ngày Erling Haaland đánh mất sự bén nhọn thường thấy.

Man.City khởi đầu hiệp 2 tốt hơn nhưng Haaland lại đánh đầu thẳng vào Pope từ đường chuyền của Foden ở phút 59. Và khi đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát bóng vượt trội, họ bị dẫn trước 63 phút sau khi đội chủ nhà tạo ra đợt tấn công gắn kết đầu tiên trong hiệp 2. Joelinton chọc khe cho Guimaraes để đồng đội người Brazil của anh trao đổi 2 đường chuyền với Barnes, người đã sút chân phải vượt qua Donnarumma từ rìa vòng cấm.

Đội khách nhanh chóng gỡ hòa chỉ trong vòng 5 phút, sau khi hàng thủ Newcastle không thể xử lý hoàn toàn quả phạt góc của Cherki, để Ruben Dias đánh bại Pope. Nhưng họ chỉ hòa được trong 2 phút. Guimaraes chứng kiến ​​cú đánh đầu của mình dội xà ngang sau khi Woltemade trả bóng ngang khung thành, nhưng Barnes đã có mặt để ghi bàn thắng thứ 2 từ cự ly gần. Đội khách dồn toàn lực tấn công, nhưng đoàn quân của Eddie Howe đã vượt qua 8 phút bù giờ mà không gặp sự cố nào để giành chiến thắng. Với kết quả 2-1, đã mang về chiến thắng đầu tiên cho HLV Howe trước Man.City ở lần chạm trán thứ 19.

Trung vệ Ruben Dias của Man.City đã chỉ trích quyết định công nhận bàn thắng quyết định của Newcastle hôm thứ Bảy, cho rằng sự thiếu nhất quán của trọng tài là “vô lý”. Barnes đã lập cú đúp hạ gục Man.City tại St James' Park, bàn thứ 2 đến từ một quả phạt góc mà anh dường như đã huých vào thủ môn Donnarumma. Bất chấp phản ứng mạnh từ thủ môn người Italy, nhưng VAR đã không từ chối bàn thắng.

Ruben Dias chỉ trích quyết định công nhận bàn thắng quyết định của Newcastle.

“Trong tất cả các quyết định, chỉ có bàn thắng thứ 2 - tôi nghĩ chúng ta cần làm cho nó hợp lý”, Dias chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu. “Đôi khi bạn cho phép, đôi khi bạn không. Luật lệ ở đâu? Bạn thực sự có thể làm gì? Bàn thắng thứ 2, Gigio đang ở đúng vị trí của mình, anh ấy bị đẩy ra ngoài. Và không có hậu quả nào cả. Nó được cho phép. Tôi thấy lạ khi cậu ấy đứng lệch vị trí, nên chúng tôi biết ngay có gì đó không ổn. Tôi sau đó đã xem lại băng ghi hình và thấy Barnes đẩy cậu ấy ra xa khung thành. Chúng tôi rất khắt khe với những pha va chạm nhất định, nhưng một pha va chạm như thế này với thủ môn, liệu có được phép không?”.

“Ngày xưa, đây là một pha phạm lỗi. Giờ thì rõ ràng là được phép. Mọi người sẽ nói tôi đang tìm lý do nhưng không phải vậy. Hôm nay Newcastle chơi tốt hơn và họ xứng đáng chiến thắng. Vì vậy, họ được phép ghi nhiều cơ hội hơn chúng tôi. Cuối cùng, tất cả những gì tôi muốn nói là cần phải có một luật”.

Khi được hỏi về sự cố này, HLV Guardiola của Man.City đã nhắc đến bàn thắng của Bournemouth ghi tại sân Etihad, nơi Donnarumma bị phạm lỗi ở một quả phạt góc trong quá trình dẫn đến bàn gỡ hòa của đội khách: “Nếu thủ môn phàn nàn, thì đó là vì có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra ở Bournemouth. Mọi chuyện là vậy”.

