Nam Định suýt trắng tay trước Đà Nẵng ngay trên sân nhà

Đội bóng thành Nam tiếp tục hành trình sa sút khi thoát thua trước Đà Nẵng ngay trên sân nhà trong trận đấu ở vòng 8 LP Bank V-League vào tối 27-10. Họ giành lại 1 điểm vào cuối trận nhờ bàn gỡ hòa của ngoại binh Alves ở phút 88.

Nam Định gặp nhiều khó khăn để giành 1 điểm trước Đà Nẵng ở vòng 8.

Trước vòng đấu này Nam Định đã gặp khó khăn cả quân lẫn tướng. HLV Vũ Hồng Việt đã rời “ghế nóng” và Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên tạm thời cầm sa bàn chỉ đạo. Cùng với đó là một loạt trụ cột bị chấn thương, đó là Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Caio Cesar, Percy Tau, Kyle Hudlin, Kevin Pham Ba.

Từ đội bóng có dàn ngoại binh hùng hậu, Nam Định chỉ còn tiền đạo Brenner và trung vệ Lucas Alves… lành lặn, được đăng ký đá chính. Đội chủ nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn từ lực lượng cho đến tinh thần, các cầu thủ Đà Nẵng đã nhập cuộc thoải mái ở đấu pháp phòng ngự phản công. Những pha lên bóng của đội khách nhiều phen làm khán giả Nam Định trên các khán đài sân Thiên Trường phải thót tim.

Ở thế dưới cơ, Đà Nẵng bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở đầu trận

Ở phía đội chủ nhà, dù tiếp cận trận đấu khá thuận lợi, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng áp lực tâm lý đã làm các chân sút Nam Định thiếu sự tập trung trong dứt điểm nên không gây nguy hiểm cho khung thành đội khách.

Phút 14, “chảo lửa” Thiên Trường đột ngột… lạnh tanh từ bàn mở tỷ số của Đà Nẵng. Thủ môn Nguyên Mạnh nỗ lực đẩy bóng từ quả tạt của Henen, sau đó là cú sút của Anh Tuấn. Nhưng rồi bó tay trước pha dứt điểm của Phi Hoàng.

Phút 88, Alves kịp ghi bàn giúp đội chủ nhà giành lại 1 điểm.

Nam Định gia tăng sức ép ở quãng thời gian còn lại, nhất là ở hiệp hai khi HLV Trung Kiên càng “nhồi” nhân sự cho hàng công. Mãi đến phút 88, đội chủ nhà mới kịp giành lại 1 điểm từ tình huống đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Alves. Trận hòa đã giúp Nam Định giành được điểm đầu tiên sau 3 trận toàn thua trước đó.

Ở trận còn lại diễn ra trên sân Hàng Đẫy, đội CAHN đã giành chiến thắng trước Công an TPHCM với tỷ số 1-0. Trận thắng giúp thầy trò HLV Polking tiếp tục áp sát ngôi đầu bảng của Ninh Bình.

