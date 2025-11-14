Bóng đá trong nước

Nam Định bổ nhiệm HLV trưởng lần thứ 2 ở mùa bóng 2025-2026

V-League 2025-2026 vừa bước vào quãng nghỉ cuối năm, đội bóng thành Nam tiếp tục thông báo việc điều chỉnh ở “ghế nóng” khi bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeromino thay thế cho HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên.

Tân HLV trưởng Mauro Jeromino và Tổng Giám đốc Vũ Hồng Việt.

Quyết định trên được lãnh đạo CLB Nam Định công bố vào chiều 14-11. Cụ thể ông Mauro Jeromino nhận chức danh HLV trưởng, ông Nguyễn Trung Kiên trở về vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Cùng với đó, ông Vũ Hồng Việt làm Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành.

HLV Mauro Jeromino sinh năm 1987, người Bồ Đào Nha, từng dẫn dắt CLB PVF-CAND tại giải hạng Nhất (hiện tại đang chơi ở V-League). Nhận ghế HLV trưởng đội bóng thành Nam, nhiệm vụ của ông là sớm giúp đội bóng thành Nam trở lại quỹ đạo ở cuộc đua vô địch V-League 2025-2026 mà hiện tại đội bóng này đang rơi dần vào nửa sau trên bảng xếp hạng.

Nam Định thiếu sự ổn định phong độ tại V-League 2025-2026 và còn kẹt ở nửa cuối trên bảng xếp hạng.

Cùng với đó, Nam Định phải tiến xa ở Cúp CLB Đông Nam Á, AFC Champions League Two 2025-2026. Chia sẻ sau khi được bổ nhiệm, HLV Mauro Jeromino cho biết: "Tôi rất vinh dự được về làm việc tại Nam Định. Đây là đội bóng chất lượng, được đầu tư tốt, có nhiều cầu thủ giỏi. Đội bóng cùng nhau chiến đấu, giành những kết quả tốt nhất. Mùa giải năm nay Nam Định dự bốn đấu trường, cả quốc tế và quốc nội. Đó vừa là thách thức, vừa là vinh dự. Không nhiều đội bóng ở Việt Nam có cơ hội như vậy”.

Trận đấu mang tính ra mắt của HLV Mauro Jeromino cùng Nam Định là cuộc tiếp đón Long An ở vòng 1/8 Cúp Quôc gia vào ngày 23-11 tới đây.

CAO TƯỜNG

