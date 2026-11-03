MyTV chính thức sở hữu bản quyền vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026

MyTV chính thức sở hữu bản quyền phát sóng vòng chung kết (VCK) FIFA U17 World Cup 2026, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình lần đầu tiên góp mặt tại đây của đội U17 Việt Nam.

Ngày 3-11, thông tin từ Tập đoàn VNPT cho biết, MyTV đã chính thức sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại Việt Nam, trở thành đơn vị dịch vụ truyền hình phát sóng trọn vẹn giải đấu.

Toàn bộ các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết sẽ được MyTV truyền tải trực tiếp và trọn vẹn tới khán giả cả nước.

Đây là cơ hội để đông đảo người hâm mộ cùng nhau cổ vũ cho các cầu thủ trẻ Việt Nam ngay tại nhà, qua màn hình MyTV quen thuộc. Họ sẽ tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ khẳng định mình trên đấu trường quốc tế và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong từng pha bóng, từng bàn thắng của đội tuyển.

Với bản quyền phát sóng FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, MyTV tiếp tục mở rộng danh mục nội dung thể thao quốc tế, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình của các đội tuyển tại giải đấu.

U17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất ở Đông Nam Á giành quyền dự VCK FIFA U17 World Cup 2026, sau khi vượt qua vòng loại châu Á. Đây cũng lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn này.

Khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu, cập nhật Highlights và xem lại toàn bộ trận đấu (Full Match Replay) trên MyTV. Những tính năng này giúp người hâm mộ không bỏ lỡ các khoảnh khắc đáng chú ý, đồng thời chủ động thưởng thức những trận cầu hấp dẫn theo thời gian phù hợp.

Đặc biệt, MyTV hỗ trợ trải nghiệm xem trên nhiều thiết bị, từ Smart TV, TV Box đến điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính. Khách hàng sử dụng Internet VNPT cũng như Internet của các nhà mạng khác đều có thể đăng ký gói cước MyTV để theo dõi giải đấu.

Sự linh hoạt về nền tảng, thiết bị và khả năng tiếp cận dịch vụ giúp MyTV đưa FIFA U17 World Cup Qatar 2026 đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ trên cả nước

VCK FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12-2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ FIFA U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16; từ vòng này trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

U17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đến từ Đông Nam Á giành quyền dự giải sau khi vượt qua vòng loại châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, đội U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Ba đối thủ mang đến những thử thách khác nhau. Bỉ được đánh giá cao ở nền tảng kỹ thuật, phối hợp và tư duy chiến thuật. New Zealand có thể gây sức ép bằng thể hình, tranh chấp và bóng bổng. Trong khi đó, Mali sở hữu tốc độ, sức mạnh và cường độ hoạt động cao.

Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp:

* 20 giờ ngày 20-11: U17 Việt Nam - U17 Bỉ

* 22 giờ 30 ngày 23-11: U17 Việt Nam - U17 New Zealand.

* 20 giờ ngày 26-11: U17 Việt Nam - U17 Mali.

Những trận cầu của U17 Việt Nam tại sân chơi cấp thế giới hứa hẹn sẽ rất nghẹt thở. Hãy cùng hàng triệu khán giả cả nước theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu ngay trên MyTV qua ứng trên trên smartphone hoặc dịch vụ truyền hình Internet MyTV.

Khách hàng có thể liên hệ tổng đài 18001166 (miễn phí) hoặc đến điểm giao dịch VNPT gần nhất để được tư vấn và đăng ký dịch vụ.

Bên cạnh VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026, MyTV tiếp tục mang đến hệ sinh thái nội dung thể thao phong phú với Serie A (Giải Vô địch quốc gia Italy) được phát sóng độc quyền trên MyTV, cùng các giải bóng đá hấp dẫn như UEFA Champions League (Cup C1 châu Âu), LaLiga (Giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha), Ligue 1 (giải Vô địch quốc gia Pháp), V-League và nhiều nội dung thể thao quốc tế đặc sắc trên hệ thống kênh SPOTV.

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TRẦN BÌNH - HỒNG HƯNG