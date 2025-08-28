Misfits 22 - Ring of Thrones: “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson đấu quyền Anh với Tiktoker Salt Papi

Cuối tuần này, tại sự kiện Misfits 22 - Ring of Thrones, “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson chuyển sang giao đấu quyền Anh sau khi đã thật sự “hết thời” ở UFC. Đối thủ của võ sĩ MMA người Mỹ là tay đấm không chuyên, Tiktoker người Philippines - Salt Papi.

Ferguson (trái) vả Tiktoker Papi

Sự kiện sẽ diễn ra tại sàn đài AO Arena ở Manchester (Anh quốc) vào ngày 30-8-2025 tới đây là lần đầu tiên Ferguson chuyển sang thi đấu quyền Anh biểu diễn (thuật ngữ là“crossover boxing” - môn đấu quyền mang tính giải trí giữa các võ sĩ chuyên nghiệp và những người nổi tiếng, hoặc là người nổi tiếng đối đầu với nhau).

Đây là hướng đi mới của “Ông kẹ Mỹ” để kiếm tiền tiếp tục nuôi sống bản thân và duy trì tên tuổi, sau khi sự nghiệp của anh ở Bát giác đài UFC đã chính thức khép lại sau 8 trận thua liên tiếp, kéo dài từ khi thất thủ trước Justin Gaethje (9-2020) - đến khi bị Submission đầy rẫy đau đớn bởi Michael Chiesa (diễn ra hồi tháng 8-2024).

Anh sẽ thượng đài tại sự kiện Misfits 22 - Ring of Thrones, chống lại đối thủ người Philippines vốn là Tiktoker rất nổi tiếng tại quê nhà nay nhảy sang lĩnh vực đánh quyền theo xu thế của những “anh em nhà Paul” và KSI (chính là người sáng lập hệ giải Misfits này). Tất nhiên, đây không thể là trận quyền Anh chuyên nghiệp.

Để thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp, Ferguson phải chuẩn bị rất nhiều và nên nhớ rằng không phải ai cũng gặp “may mắn” như Francis Ngannou, được o bế - ngay khi chuyển sang quyền Anh chuyên nghiệp. Từ MMA sang quyền Anh là một khoảng cách to lớn, và Ferguson cũng không còn trẻ để theo đuổi chuyện này.

Dù đang phải chấp nhận số phận mới: Thượng đài biểu diễn - giải trí (và cả mua vui cho khán giả?) để kiếm tiền, không còn để tranh đấu chuyên nghiệp, Ferguson vẫn thể hiện khát khao quay trở lại với Bát giác đài của UFC. Ai mà không cảm thấy như vậy sau khi hết hợp đồng với hệ giải MMA hàng đầu thế giới này?

Nhưng có vẻ như, “Ông kẹ Mỹ” vẫn còn rất hoang tưởng về thực lực của mình khi tuyên bố với Seconds Out: “Ý của tôi là, trận đấu UFC duy nhất mà tôi muốn thực hiện là trước Conor McGregor hoặc là Khabib Nurmagomedov. Vì chúng tôi vẫn còn có một số chuyện chưa giải quyết xong, nhưng tôi nghĩ họ không bao giờ muốn đấu với tôi”.

Câu cuối cùng cho thấy, Ferguson rất hiểu tình hình thực tế. Từng là Tượng đài của Bát giác đài, nhưng thân phận anh đã bị hủy hoại sau tới 8 trận thua liên tiếp. Chẳng ai muốn đấu với anh cả, từ những võ sĩ hạng 2 đến những võ sĩ đương thời. Với những người nổi tiếng như McGregor hay là Khabib, làm vậy là vô nghĩa.

Vậy nên, đây là lúc “Ông kẹ Mỹ” tập trung vào sự nghiệp thứ 2 của mình, dù nó chỉ là giải trí mua vui, vì đây là cơ hội cuối cùng trước khi anh biến mất hoàn toàn trước công chúng. Hãy cố gắng giành đai hạng trung của MFB (đai vô địch của Misfits) trước đi, dù nó chẳng là gì với làng quyền thế giới, nhưng đang là tất cả với anh.

Đ.Hg.