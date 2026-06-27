Messi ngồi dự bị trong trận đấu cuối vòng bảng của Argentina

Đương kim vô địch Argentina đã dễ dàng giành quyền vào vòng 32 đội với tư cách là đội nhất bảng J, sau khi đánh bại Algeria (3-0) và Áo (2-0). Vì vậy không có gì bất ngờ khi Messi, người vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 39 ở vị thế của chân sút dẫn đầu cuộc đua Giầy vàng với 5 bàn thắng, cần được nghỉ ngơi. “Leo sẽ ngồi dự bị ngày mai, để vào sân sau đó. Chúng tôi sẽ công bố đội hình vào ngày mai”, HLV Scaloni nói trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu trước trận đấu tại sân vận động AT&T.

Ở vòng 32 đội, đội tuyển số 1 Nam Mỹ giờ đây sẽ đối đầu với đội á quân bảng H, là hiện tượng Cape Verde - đội hòa 0-0 với Saudi Arabia, cùng với việc Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H, đã chễm chệ ở vị trí thứ 2 và trở thành đội tuyển bóng đá của quốc gia có dân số nhỏ nhất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. “Quyết định ai sẽ đá chính ngày mai không liên quan đến đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở vòng tiếp theo”, Scaloni nói thêm. “Tôi không thể bày tỏ sự ưu tiên về đối thủ mà chúng ta sẽ đối mặt, điều đó sẽ hoàn toàn thiếu tôn trọng. Tôi không có sự ưu tiên nào, tôi chỉ muốn World Cup kết thúc vào ngày mai với việc chúng ta đăng quang. Chúng ta không ở vị trí để chọn đối thủ tiếp theo”.

Messi hiện là cầu thủ ghi bàn duy nhất của đội tuyển Argentina tại giải đấu này, với 5 bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên, qua đó phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup nam với 18 bàn. Anh lập hat-trick vào lưới Algeria, trước khi ghi thêm 2 bàn nữa vào lưới tuyển Áo. Siêu sao của Inter Miami hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng, nhiều hơn 1 bàn so với các chân sút trẻ nổi tiếng như Vinicius Junior (Brazil), Ousmane Dembele và Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy)…

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