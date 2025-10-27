Mbappe và Bellingham giúp Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận El Clasico

Kylian Mbappe và Jude Bellingham đã ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Barcelona với tỷ số 2-1 trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải vào Chủ nhật, chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đối thủ đến từ xứ Catalan. Chiến thắng này đã giúp Real Madrid gia tăng khoảng cách dẫn trước lên 5 điểm ở ngôi đầu sau 10 vòng đấu.

Real Madrid thua tất cả các trận El Clasico mùa giải trước trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn nhưng thủng lưới đến 16 lần. Đây là lần đầu tiên Barcelona giành chiến thắng trong tất cả các trận El Clasico trong một mùa giải có ít nhất 3 trận đấu giữa 2 đại kình địch này. Tuy nhiên, nhà vô địch trở lại Santiago Bernabeu vào Chủ Nhật với hàng công gặp vấn đề chấn thương, còn HLV Hansi Flick đã phải theo dõi trận đấu từ khu vực khán đài sau khi nhận thẻ đỏ vì phản đối ở vòng đấu trước. Tiền đạo Robert Lewandowski phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo, còn Raphinha còn chấn thương chân phải gặp phải hồi cuối tháng 9. Tiền vệ Dani Olmo và thủ môn số một Joan Garcia cũng bị loại.

Diễn biến trên sân không quá bất ngờ khi Real Madrid, đội đã thắng 11 trong 12 trận mùa này - với trận thua duy nhất là trận thua 2-5 trước Atletico Madrid tại La Liga hồi tháng 9 - đã tỏ ra áp đảo. Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên 11 bàn tại La Liga trong một pha đột phá, bình tĩnh ghi bàn vào lưới Wojciech Szczesny ở phút 22 sau đường chuyền đẹp mắt của Bellingham. Bàn thắng xảy ra sau khi VAR đã đảo ngược một quả phạt đền và một bàn thắng bị từ chối cho đội chủ nhà trong 15 phút đầu tiên tại sân vận động Santiago Bernabeu.

Tuy nhiên, Barca gỡ hòa ở phút 38 sau sai lầm của tiền vệ Arda Guler bên phía Real Madrid, người để mất bóng gần khu vực cấm địa, tạo điều kiện cho Marcus Rashford băng xuống cánh trái và chuyền bóng cho Fermin Lopez dứt điểm dễ dàng từ cự ly gần. Mặc dù vậy, Bellingham một lần nữa đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước chỉ 5 phút sau đó. Bellingham, người đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương vai, đã ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải vào thứ Tư trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus tại Champions League.

Mbappe lại bị từ chối một bàn thắng nữa vì lỗi việt vị trong thời gian bù giờ hiệp một. Ngôi sao người Pháp cũng không thể ghi bàn thắng thứ 17 trong 13 trận gần nhất cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, khi cú đá phạt đền của anh đã bị thủ môn Szczesny của Barca cản phá ở phút 52. Tình huống xảy ra sau một pha bóng chạm tay của hậu vệ Eric Garcia khi anh cố gắng khống chế Bellingham trong vòng cấm…

Real Madrid cuối cùng đã chấm dứt chuỗi trận bế tắc gần đây trước Barca trong một trận El Clasico căng thẳng, chứng kiến ​​các cầu thủ đối đầu nhau sau tiếng còi mãn cuộc. Đã xảy ra xô xát giữa các cầu thủ dự bị của cả 2 đội sau khi tiền vệ Pedri của Barca bị đuổi khỏi sân ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thủ môn dự bị Andriy Lunin của Real Madrid cũng phải nhận thẻ đỏ trong màn xô xát...

Cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra sau khi trận đấu kết thúc, với sự tham gia của tiền đạo Vinicius Junior - người nằm trong số những cầu thủ phải nhận thẻ vàng của Real Madrid - và tiền đạo ngôi sao Lamine Yamal của Barca - người đã bị các hậu vệ Real Madrid khống chế thành công trong suốt trận đấu. Yamal và thủ môn Thibaut Courtois cùng hậu vệ Dani Carvajal của Real Madrid cũng đã xảy ra xô xát sau trận đấu… “Vấn đề nằm ở khoảnh khắc và sự căng thẳng từ cả 2 đội”, HLV Xabi Alonso của Real Madrid cho biết. “Đó xuất phát từ sự căng thẳng của một trận đấu quan trọng và từ một kết quả sít sao. Chúng ta không nên suy diễn quá nhiều về những khoảnh khắc căng thẳng này. Mọi chuyện đã xảy ra trong các trận El Clasico”.

Vinicius và Yamal - người có những bình luận trước trận đấu khiến một số người hâm mộ Real Madrid khó chịu - đã có đôi lời qua lại trong trận đấu. Vinicius ra hiệu về phía Yamal, dùng tay ám chỉ rằng ngôi sao của Barca đang nói quá nhiều. Trong khi Bellingham cũng phản kích với đăng trên Instagram sau trận đấu: “Nói thì dễ lắm!”. Cầu thủ người Anh sau đó gọi đây là một màn trình diễn tuyệt vời của toàn đội. “Chiến thắng này cũng dành cho người hâm mộ”, anh nói với Real Madrid TV. “Năm ngoái chúng tôi đã chơi tệ trong các trận đấu lớn và hôm nay chiến thắng này là dành cho tất cả mọi người”.

