Maresca khẳng định Chelsea "không có gì thay đổi" sau chiến thắng Barcelona

HLV Chelsea, Enzo Maresca đã cố gắng giữ vững quan điểm về chiến thắng 3-0 ngoạn mục của đội bóng trẻ trước 10 cầu thủ Barcelona bằng cách khẳng định "không có gì thay đổi" đối với The Blues khi tiếp đón Arsenal cuối tuần này.

Chiến thắng tại Champions League hôm thứ Ba tại Stamford Bridge đã giúp CLB London tiến gần hơn đến vòng 16 đội sau màn trình diễn tấn công tuyệt vời với bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ chạy cánh tuổi teen Estevao.

Cầu thủ 18 tuổi người Brazil này đã vượt qua hậu vệ Pau Cubarsi, sau đó lướt qua Alejandro Balde trước khi tung ra cú sút không thể cản phá. Bàn thắng của Estevao đến sau khi Jules Kounde phản lưới nhà, giúp Chelsea vươn lên dẫn trước, với việc đội trưởng Ronald Araujo của Barcelona bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1 vì nhận thẻ vàng thứ hai. Liam Delap đã ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea, bàn thắng đầu tiên của anh kể từ chiến thắng trước mùa giải tại Club World Cup, giúp The Blues bước vào trận đấu với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh và đối thủ cùng thành phố London, Arsenal, với tâm trạng đầy tự tin.

"Đây là một chiến thắng lớn, đặc biệt là vì đó là Barcelona, ​​nhưng không có gì thay đổi về đội hình hiện tại và những gì chúng tôi có thể đạt được", Maresca chia sẻ trước trận derby London, nơi Chelsea có thể thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm nếu giành thêm một chiến thắng nữa tại Stamford Bridge.

Ông nói thêm: "Giờ chúng tôi tập trung vào trận đấu tiếp theo. Cảm giác rất tuyệt. Được ở nhà cùng người hâm mộ, thật tuyệt vời khi được chia sẻ khoảnh khắc này. Giờ đây, 48 giờ tới, chúng tôi sẽ hoàn toàn quên đi mọi thứ, nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng. "Chúng tôi cần duy trì đà tiến triển. Việc hồi phục năng lượng sẽ dễ dàng hơn nhiều khi giành chiến thắng".

Estevao là tài năng xuất sắc nhất của Brazil kể từ Neymar

Sau chiến thắng lẫy lừng trước Barcelona, truyền thông Nam Mỹ đã ca ngợi Estevao là tài năng xuất sắc nhất của Brazil kể từ Neymar, nhưng lại mang ít gánh nặng hơn.

Estevao nhanh chóng trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích tại Stamford Bridge và cho thấy tiềm năng to lớn với màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu lớn. Chuyên gia bóng đá Nam Mỹ Tim Vickery nhấn mạnh: “Estevao được coi là cầu thủ xuất sắc nhất, sáng giá nhất và tài năng nhất đến từ Brazil kể từ Neymar, với một hoặc hai lợi thế. Cậu ấy có vẻ ổn định hơn Neymar và cho đến nay mang ít gánh nặng hơn. Không có giới hạn nào cả".

Estevao khi còn bé có biệt danh là Messiinho (Messi nhỏ). Tuần qua, Estevao cùng Lamine Yamal được ca ngợi là ‘Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp theo’ và Vickery cho biết chàng trai không hề nao núng trước những lời tung hô xung quanh mình.

"So sánh với những cầu thủ hàng đầu - họ đặt gánh nặng áp lực lên cậu ấy nhưng Estevao dường như phản ứng cực kỳ tốt với áp lực đó. Ngay từ trận đấu đầu tiên, bạn có thể thấy cậu ấy là một tài năng rất, rất đặc biệt. Một tài năng mà, kể từ khi Carlo Ancelotti tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng Brazil, đã đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với đội tuyển quốc gia. Trận đấu đầu tiên của cậu ấy cũng là trận đấu đầu tiên của Ancelotti và cậu ấy đã ghi được năm bàn thắng từ tháng 9 đến tháng 11. Cậu ấy là một phần quan trọng trong hành trình vô địch World Cup năm sau của Brazil"

Hành trình của Estevao khá đặc biệt ở chỗ anh ấy đã chuyển thẳng từ Brazil đến Ngoại hạng Anh, hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 29,1 triệu bảng từ Palmeiras sang Chelsea vào mùa hè này. Anh ấy đã ký hợp đồng đến năm 2032 với CLB London.

Estevao giờ là một tài sản vô giá của Chelsea

Vickery nói: "Chúng tôi có siêu sao Brazil đích thực đầu tiên lựa chọn Ngoại hạng Anh. Thông thường họ muốn Real Madrid hoặc Barcelona. Estevao đã đến Chelsea."

"Cậu ấy nằm trong danh sách mong muốn của mọi người và cậu ấy đã chọn Chelsea. Vài tháng trước, người đại diện nói rằng điều khiến Chelsea có lợi thế là họ cởi mở nhất với việc xem cậu ấy chơi ở vị trí số 10, chứ không phải một cầu thủ chạy cánh, đột phá. Rõ ràng, đó là một kế hoạch dài hạn. Đó là một trong những lý do tại sao Chelsea chiến thắng trong cuộc đua.

"Cậu ấy đã chứng minh được giá trị của mình. Cậu ấy đã đặt mình vào vị trí mà gần như không ai có thể mua được. Chelsea đã ký hợp đồng dài hạn với cậu ấy. Một trong những tài năng đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới. Tôi không chắc tất cả tiền bạc trên thế giới có thể mua được cậu ấy vào lúc này".

HOÀNG HÀ