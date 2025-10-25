Marcus Rashford muốn ở lại Barcelona lâu dài

Tiền đạo Marcus Rashford cho biết anh hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với Barcelona sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn từ Man.United, đồng thời mô tả động thái này là sự thay đổi mà anh cần sau khi dành phần lớn sự nghiệp tại Anh.

Barcelona sẽ chi trả lương cho Rashford trong suốt mùa giải cho mượn này sau khi cầu thủ sinh ra tại Manchester chấp nhận giảm lương, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá khoảng 30 triệu EUR. Hợp đồng của Rashford với Man.United còn thời hạn đến năm 2028, nhưng tương lai của anh tại Old Trafford dường như đang trở nên ảm đạm sau khi bất đồng quan điểm với HLV Ruben Amorim năm ngoái. Nhưng cầu thủ 27 tuổi này đã tìm lại phong độ dưới thời HLV Hansi Flick của Barcelona.

Tuyển thủ Anh, người trước đó cũng đã chơi tốt trong thời gian cho mượn ngắn hạn tại Aston Villa vào cuối mùa trước, đã tiến xa hơn một bước tại Barcelona sau khi ​​ghi được 5 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. “Chắc chắn rồi”, Rashford trả lời ESPN khi được hỏi liệu anh có muốn ở lại Barcelona hay không. “Tôi rất yêu thích CLB này và tôi nghĩ rằng đối với bất kỳ ai yêu bóng đá, Barcelona là một trong những CLB quan trọng trong lịch sử bóng đá. Đối với một cầu thủ, đó là một vinh dự”.

Rashford tiết lộ rằng hợp đồng mùa hè của anh với Barcelona không phải là lần đầu tiên anh nói chuyện với CLB xứ Catalan về một vụ chuyển nhượng tiềm năng, nhưng cho biết anh tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện động thái này. Trước trận ‘El Clasico’ đầu tiên vào Chủ nhật, Rashford cho biết việc chuyển ra nước ngoài đã mang lại cho anh một góc nhìn mới mẻ. “Mọi người quên mất điều này, nhưng 23 năm cuộc đời tôi gắn bó với Man.United. Vì vậy, đôi khi bạn chỉ cần một sự thay đổi. Tôi nghĩ có lẽ đây là trường hợp của tôi và tôi đang tận hưởng mọi thứ”.

“Tôi chỉ tin rằng mọi thứ xảy ra đúng lúc chúng phải xảy ra”, Rashford nói thêm. “Đây không phải lần đầu tiên tôi nói chuyện với Barcelona về khả năng đến đây, nhưng vì lý do nào đó, điều đó đã không xảy ra trong quá khứ và bây giờ là cơ hội để tôi thực hiện điều đó. Tôi cảm thấy không có thời điểm nào tốt hơn hiện tại. Vì vậy, tôi chỉ cần sống từng ngày. Điều quan trọng nhất đối với tôi là tiếp tục cải thiện bản thân. Mỗi ngày, tôi chỉ sống từng ngày, và cố gắng cải thiện bản thân so với ngày hôm qua”.

THANH TUẤN