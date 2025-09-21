Man.United thắng trận đấu hỗn loạn trước Chelsea

Bruno Fernandes ghi bàn thứ 100 cho Man.United trong chiến thắng hỗn loạn 2-1 trước Chelsea.

Chelsea choáng váng khi chịu bất lợi quá sớm, thủ môn Robert Sanchez của họ đã bị đuổi khỏi sân chỉ sau 5 phút khi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Bryan Mbeumo. HLV Enzo Maresca của Chelsea đã phản ứng bằng cách thực hiện 2 sự thay đổi người ngay sau đó, thủ môn dự bị Filip Jorgensen vào thay Estevao, và hậu vệ Tosin Adarabioyo vào thay một tiền đạo khác Pedro Neto. Chưa dừng lại, ông phải thực hiện sự thay đổi người thứ 3 ở phút 21 khi Andrey Santos vào thay Cole Palmer, người dường như bị chấn thương háng.

Đến lúc này, Man.United đã tận dụng tối đa lợi thế về quân số với bàn thắng của Bruno Fernandes ở phút 14, ghi bàn mở tỷ số từ cự ly gần và thiết lập cột mốc bàn thứ 100 của anh trong trận đấu thứ 200 tại Ngoại hạng Anh. Casemiro nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú đánh đầu ở phút 37. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu người Brazil này sau đó đã bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ 2 ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp một, vì pha phạm lỗi với Santos.

Quỷ đỏ tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Trevoh Chalobah bất ngờ đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Chelsea ở phút 80, từ đó đã tạo nên một kết thúc đầy căng thẳng. Tuy nhiên, những nỗ lực của Man.United cuối cùng đã đủ để họ bảo vệ thành quả của mình, ngay cả khi trọng tài Peter Bankes đã cho trận đấu bù giờ gần 10 phút vì hiệp một đầy rẫy sự cố tại Old Trafford. “Mỗi chiến thắng, đặc biệt là vào thời điểm này, đều quan trọng trước một đối thủ mạnh”, Amorim hài lòng về chiến thắng thứ 2 trong mùa giải.

Chiến thắng thứ 2 trong mùa giải của Man.United giúp giảm bớt áp lực lên HLV Ruben Amorim.

“Chiến thắng này thực sự quan trọng và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này”, HLV Ruben Amorim nói thên. “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Rất tốt về mặt áp lực, gây sức ép lên đối thủ và thể hiện sự quyết tâm, thậm chí còn lôi kéo người hâm mộ theo cùng. Khán giả, người hâm mộ của chúng tôi rất dễ hài lòng. Nếu bạn cống hiến hết mình, họ sẽ ở đó. Đó là điều mà các cầu thủ của chúng tôi cần hiểu. Để có được sự ủng hộ của khán giả, chúng tôi chỉ cần chạy, chiến đấu và tranh chấp”.

“Tất nhiên, việc thủ môn bị đuổi khỏi sân đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu, ghi được 2 bàn thắng. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng rồi chúng tôi đã gặp khó khăn khi một cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Trong hiệp hai, tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát tốt, nhưng cuối cùng, 15 phút cuối trận thật khó khăn cho chúng tôi. Họ ghi một bàn thắng và chúng tôi đã cùng nhau chịu đựng, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Man.United đã khởi đầu trận đấu khi đang đứng ngay trên khu vực xuống hạng, nhưng đã kết thúc ngày thi đấu ở vị trí thứ 10. Kết quả này mang đến cho Amorim cơ hội giành chiến thắng liên tiếp tại giải đấu lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, khi họ làm khách trên sân Brentford vào cuối tuần tới. Và vị HLV 40 tuổi đã nói với các cầu thủ rằng ông muốn thấy khát khao chiến thắng tiếp theo.

“Chính cảm giác cấp bách đó thôi thúc chúng tôi phải chiến thắng, bởi vì tình hình hiện tại rất khó khăn”, Amorim nói thêm. “Chúng tôi ra sân với cảm giác không phải hai hay ba kết quả, mà chỉ có một. Hãy làm thôi. Nhưng cảm giác cấp bách đó không liên quan đến khía cạnh chiến thuật hay khả năng. Đó là cảm giác chúng tôi bước vào trận đấu tiếp theo, chúng tôi cần phải thắng trận tiếp theo. Đó là cách duy nhất. Và điều đó bắt đầu từ buổi tập tiếp theo, chứ không phải trận đấu tiếp theo”.

