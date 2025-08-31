Man United vượt qua Burnley trong trận đấu nghẹt thở giúp Amorim giảm bớt áp lực

Man.United đã giành được chiến thắng đầu tiên rất cần thiết cho HLV Ruben Amorim đang chịu nhiều chỉ trích, nhưng họ cần đến quả phạt đền phút 97 của Bruno Fernandes để đánh bại Burnley mới lên hạng với tỷ số 3-2.

Bryan Mbeumo ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình cho Man United

Sau khi bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội bóng hạng tư Grimsby vào thứ Tư, Quỷ đỏ đã hai lần để vuột mất lợi thế dẫn trước tại Old Trafford vào thứ Bảy. Nhưng họ đã được cứu thua trong thời gian bù giờ khi Bruno Fernandes, người đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận hòa 1-1 cuối tuần trước với Fulham, đã ghi bàn từ chấm phạt đền sau khi trọng tài VAR xem lại tình huống phạm lỗi với Amad Diallo.

Chiến thắng này giúp United có được 4 điểm sau 3 trận mở màn Premier League và giảm bớt áp lực cho Amorim trước loạt trận quốc tế kéo dài hai tuần. Nhà vô địch Anh 20 lần đã phải chịu nỗi nhục nhã mới nhất và lớn nhất trong triều đại của Amorim khi để thua một đối thủ ở League Two lần đầu tiên trong lịch sử CLB vào giữa tuần. HLV người Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự nghi ngờ về tương lai của mình sau trận thua này, nói rằng "cần phải thay đổi điều gì đó" và ông sẽ "suy nghĩ thấu đáo".

Amorim đã loại thủ môn Andre Onana vì liên quan đến cả hai bàn thắng của Grimsby, trong khi tiền đạo tân binh trị giá 100 triệu đô la, Benjamin Sesko đã bắt đầu từ ghế dự bị trong trận đấu thứ ba liên tiếp tại Premier League. Man United đã khởi đầu như một đội bóng khao khát đền đáp người hâm mộ. Martin Dubravka đã làm tốt khi từ chối bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo từ rất sớm trước khi Man United bị VAR hủy bỏ một quả phạt đền sau khi Mason Mount ngã xuống sau pha vào bóng của Kyle Walker.

Bàn thắng duy nhất trước đó của United tại Premier League mùa này đến từ pha phản lưới nhà của Rodrigo Muniz bên phía Fulham. Đội quân của Amorim cần thêm một bàn phản lưới nhà nữa để phá vỡ thế bế tắc khi cú đánh đầu của Casemiro dội xà ngang, bật trúng đầu Josh Cullen trước khi văng vào lưới ở phút 27.

Man United có thể bứt xa ở cuối hiệp 1 khi Diallo dứt điểm chệch khung thành một cơ hội ngon ăn từ đường chuyền của Mbeumo. Burnley gần như không tạo ra được nhiều nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng đã dễ dàng gỡ hòa phút 55 nhờ hàng thủ lỏng lẻo của Quỷ đỏ. Lyle Foster vươn người đón đường tạt bóng chính xác của Jacob Bruun Larsen để xía bóng vào góc lưới.

Ngay sau pha giao bóng, Man.United lại vượt lên khi Diogo Dalot đột phá xuống tận biên ngang trước khi trả ngược vào giữa và Mbeumo đã di chuyển khéo léo để nhận bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Sự yếu kém của United trong các tình huống cố định và những khó khăn nơi thủ môn tiếp tục diễn ra khi Burnley một lần nữa cân bằng tỷ số phút 66: Altay Bayindir chỉ có thể cản phá cú sút của Loum Tchaouna vào giữa khung thành, và khi bóng văng ra, Jaidon Anthony chớp thời cơ ghi bàn thắng cận thành.

Amorim cuối cùng đã phải cho Sesko vào sân trong 15 phút cuối để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Cầu thủ người Slovenia đã có hai lần đánh đầu nhưng đều đi chệch khung thành. Trong khoảng thời gian cộng thêm, VAR đã nhấn chìm đội khách khi khẳng định Anthony đã kéo ngã Diallo trong khu cấm và Bruno Fernandes đã ấn định tỷ số 3-2 đầy kịch tính cho Quỷ đỏ.

