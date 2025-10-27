Man City vấp ngã tại Villa Park khi chuỗi trận ghi bàn của Haaland chấm dứt

Bàn thắng trong hiệp một của Matty Cash đã giúp Aston Villa giành chiến thắng 1-0 trước Manchester City, đúng lúc CLB kỷ niệm 3 năm Unai Emery cầm quân với một chiến thắng đáng nhớ.

Pha ghi bàn của Matty Cash

Man City đang hồi phục với chuỗi 9 trận bất bại và nổi lên là trở ngại lớn nhất của Arsenal trong cuộc đua vô địch. Nhưng đoàn quân của Pep Guardiola đã thất thủ tại Villa Park mùa giải thứ ba liên tiếp khi chuỗi 12 trận ghi bàn của Erling Haaland chấm dứt.

Emiliano Buendia thực hiện quả phạt góc phút 19, nhưng anh không rót bóng bổng vào giữa mà chuyền sệt về mép khu cấm, nơi Matty Cash chỉnh bóng 1 nhịp rồi tung cú sút tuyệt đẹp vào góc lưới, khiến thủ thành Donnarumma bó tay.

Bàn thắng kỳ diệu đó mang về chiến thắng thứ tư liên tiếp cho Villa, giúp đoàn quân của Unai Emery vươn lên vị trí thứ 7. Haaland đã nỗ lực trong suốt trận và ở những phút cuối, anh đưa được bóng vào lưới dù cú lao mình khiến anh đau đớn vì đập người vào cột. Tiếc rằng bàn thắng đã bị từ chối vì Marmoush đã việt vị trước khi tạt bóng sệt ngang mặt thành.

Việc thiếu vắng những mối đe dọa ghi bàn khác ngoài cầu thủ người Na Uy cuối cùng đã khiến đội khách phải trả giá. Không có cầu thủ nào của City ngoài Haaland ghi bàn tại Ngoại hạng Anh trong một tháng qua.

Sau trận đấu, người hùng Matty Cash nói: Thật tuyệt vời. Chúng tôi phải kiên cường trên khắp mặt sân. Ở giải đấu này, nếu bạn phòng ngự tốt và ghi bàn, bạn sẽ thắng trận. Chúng tôi đang tìm lại nhịp điệu của mình. Tôi rất vui mừng. Lối chơi của tôi là dâng cao và đóng góp nhiều nhất có thể. Tôi có thể chuyền bóng và ghi bàn. Đó là một quả phạt góc đặc biệt nhưng không dành cho tôi. Nhiệm vụ của tôi là bám sát mép vòng cấm. Nếu được giao bóng, tôi sẽ sút và đó là điều tôi đã làm!".

Các kết quả khác

Bournemouth đã vươn lên vị trí thứ 2 khi thắng Nottingham Forest 2-0. Forest tiếp tục chật vật bất chấp sự thay đổi trong ban huấn luyện. Sean Dyche đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng Porto tại Europa League vào thứ Năm, nhưng Forest vẫn nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng sau khi phơi áo tại bờ biển phía nam. Marcus Tavernier đã mở tỷ số cho Cherries ngay từ một quả phạt góc khi cơn gió xoáy đã cản phá Matz Sels. Eli Junior Kroupi sau đó đã ghi bàn thắng thứ tư của mình trong sáu trận để nhân đôi cách biệt cho Bournemouth.

Wolves vẫn đứng cuối bảng sau khi Burnley giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trong thời gian bù giờ tại Molineux nhờ công của Lyle Foster.

Cú đúp của Zian Flemming đã đưa đội khách dẫn trước 2-0 trong vòng 30 phút, nhưng Wolves đã gỡ hòa trước khi kết thúc hiệp một nhờ công của Jorgen Strand Larsen và Marshall Munetsi. Bàn thắng muộn của Foster đã giúp Clarets vươn lên dẫn trước khu vực xuống hạng năm điểm và khiến Wolves hiện kém nhóm an toàn 6 điểm.

HOÀNG HÀ