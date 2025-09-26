Man City sẽ đón ​​4 cầu thủ bình phục chấn thương sau loạt trận quốc tế tháng 10

Manchester City hiện có một số cầu thủ đội một đang chấn thương, nhưng dự kiến ​​họ sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế vào tháng 10, bao gồm Abdukodir Khusanov, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki và Omar Marmoush.

Manchester City hy vọng sẽ có Erling Haaland và Rayan Cherki vào tháng 10

Bộ tứ chấn thương Khusanov, Ait-Nouri, Cherki và Marmoush đều đang nhắm đến trận đấu với Everton tại Etihad vào ngày 18-10 như một ngày trở lại tiềm năng khi họ đang tìm cách khắc phục những vấn đề chấn thương gặp phải trong những tuần gần đây.

Tuyển thủ Pháp Rayan Cherki đã phải ngồi ngoài kể từ khi dính chấn thương đùi vào cuối tháng 8. Ban đầu, cầu thủ 21 tuổi này dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng, nhưng anh đã có những tiến triển tốt và hiện đang bắt đầu quá trình phục hồi để đạt thể lực tốt nhất.

Có hy vọng tại Pháp rằng cựu tiền vệ Lyon có thể trở lại trước loạt trận quốc tế. Mặc dù Cherki có chút cơ hội để chứng minh thể lực của mình cho chuyến làm khách đến Brentford vào Chủ nhật tuần sau, nhưng quan điểm từ phía Man City vẫn cho rằng trận đấu với Toffees hai tuần sau đó là ngày trở lại khả thi hơn của anh.

Bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng mùa hè này đã ghi bàn trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh trước Wolves và sau đó đá chính trong trận gặp Tottenham, trước khi dính chấn thương khiến anh phải bỏ lỡ chuyến làm khách đến Brighton vào cuối tháng 8.

Hậu vệ trái Ait-Nouri đã vắng mặt kể từ loạt trận quốc tế tháng 9 do chấn thương mắt cá chân. Cầu thủ người Algeria dự kiến ​​sẽ không trở lại tập luyện cho đến hết loạt trận quốc tế tháng 10. Điều này có thể giúp anh có thể ra sân trong trận đấu với Everton khi anh đặt mục tiêu trở lại thi đấu vào tháng tới.

Marmoush cũng vẫn đang phải ngồi ngoài sau khi dính chấn thương đầu gối khi chơi cho đội tuyển Ai Cập trong loạt trận quốc tế trước đó. Pep Guardiola hy vọng anh có thể ra sân trước các trận đấu quốc tế tháng 10 và mặc dù cầu thủ 26 tuổi này có thể đủ thể lực cho chuyến làm khách đến Brentford vào ngày 5-10, nhưng anh nhiều khả năng trở lại thi đấu sau loạt trận FIFA.

Guardiola đã loại Khusanov khỏi "ba trận đấu tiếp theo" trước chuyến làm khách giữa tuần tới Huddersfield Town tại Carabao Cup, nhưng hậu vệ 21 tuổi này nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trước trận đấu tại Etihad với Everton.

Erling Haaland đã bỏ lỡ chiến thắng Huddersfield sau khi bị thay ra trong trận gặp Arsenal vì chấn thương lưng. Guardiola sẽ cân nhắc kỹ lưỡng cầu thủ người Na Uy trong buổi tập trước khi quyết định khả năng ra sân của anh trong trận đấu với Burnley vào cuối tuần.

Man City cũng đang chờ Mateo Kovacic trở lại thi đấu. Tiền vệ người Croatia đã phải ngồi ngoài kể từ cuối mùa giải trước vì chấn thương gót chân Achilles.

