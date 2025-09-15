Man City khiến Quỷ đỏ chao đảo với màn trình diễn hủy diệt tại Etihad

Erling Haaland ghi cú đúp trong hiệp 2 để nhấn chìm Quỷ đỏ

Man City đã khởi đầu trận đấu một cách chủ động, tạo ra những cơ hội từ sớm và chiếm ưu thế trong tấn công. Sự áp đảo của họ đã được đền đáp ở phút 20 khi Phil Foden bật cao đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền chính xác của Jeremy Doku, mang về cho đội chủ nhà một lợi thế dẫn trước xứng đáng.

Man United đã cố gắng đáp trả, với Amad Diallo và Patrick Dorgu cho thấy những tia sáng nguy hiểm, nhưng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Man City, cùng với một số tình huống việt vị, đã giúp họ giữ sạch mành lưới. Trong hiệp một, thời gian kiểm soát bóng trở nên cân bằng hơn, mặc dù City vẫn giữ được thế trận tấn công sắc bén hơn.

Bruno Fernandes đã nỗ lực ghi bàn gỡ hòa cho Quỷ đỏ bằng một quả phạt góc và những cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng tất cả đều bị Donnarumma, người đã giữ vững sự bình tĩnh trong khung thành, cản phá xuất sắc. Sang hiệp 2, Man City tiếp tục gây sức ép không ngừng nghỉ. Haaland nhân đôi cách biệt bằng một cú dứt điểm cận thành chính xác sau một pha kiến ​​tạo xuất sắc của Doku.

Mặc dù Man United đã nỗ lực hết mình để bứt phá, bao gồm cả những pha phối hợp đầy hứa hẹn của Mbeumo và Dorgu, nhưng họ liên tục bị thủ môn người Italy Donnarumma cản phá. Ngôi sao người Na Uy đã ấn định chiến thắng bằng một pha bứt tốc ngoạn mục, bứt phá toàn bộ sân sau đường chuyền của Bernardo Silva, nâng tỷ số lên 3-0.

Càng về cuối trận, Man United càng tỏ ra đuối sức, trong khi Man City kiểm soát trận đấu một cách thông minh, kiểm soát bóng và kéo dài thời gian. Kết thúc trận đấu, sân Etihad đã chứng kiến ​​một màn trình diễn chuyên nghiệp đến từ đoàn quân của Pep Guardiola, đội bóng không chỉ giành chiến thắng đầu tiên trong trận derby mùa này mà còn gửi lời cảnh báo đến phần còn lại của giải đấu bằng lối chơi tấn công sắc bén và kỷ luật phòng ngự.

Kết quả này khiến Manchester United phải cân nhắc rất nhiều khi họ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để phục hồi phong độ trong giai đoạn đầu mùa giải. Trong khi đó, Man City sẽ tìm cách phát huy màn trình diễn áp đảo hôm Chủ nhật để hướng tới mục tiêu leo ​​cao hơn trên bảng xếp hạng.

Phát biểu của những nhà cầm quân

Pep Guardiola: "Chúng tôi đang ở trong một tình huống khởi đầu không như mong đợi. Chúng tôi muốn bám sát đối thủ và vẫn đang chiến đấu cho các danh hiệu. Còn nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi chưa phải là một đội bóng thống nhất nhưng từng bước một. Chiến thắng này giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Foden đã chơi tuyệt vời. Cậu ấy là một chàng trai thích áp sát vòng cấm. Chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của chúng tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất. Chúng tôi rất cần cậu ấy".

Ruben Amorim: "Chúng tôi có thể làm tốt hơn, đặc biệt là bàn thua thứ hai. Chúng tôi đã phải chịu những bàn thua vốn có thể tránh được. Sự khác biệt lớn nhất là khi chuyển đổi trạng thái, chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Trong hiệp hai, họ đã chuyển đổi trạng thái tốt hơn và chúng tôi đã phải chịu đựng trong khoảnh khắc đó. Trong những trận đấu như thế này, bạn cần phải hoàn hảo, nhưng trận này, chúng tôi đã không hoàn hảo. Sự thất vọng luôn giống nhau bởi vì chúng tôi cần rất nhiều cơ hội để ghi bàn".

HOÀNG HÀ