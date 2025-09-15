Liverpool và kỷ lục đáng lo hơn vui mừng

Đương kim vô địch Liverpool đã duy trì được khởi đầu 100% phong độ nhờ quả phạt đền của Mohamed Salah ở phút 90+5, giúp họ đánh bại chủ nhà Burnley 1-0 hôm Chủ nhật. Theo thống kê của Opta, Liverpool là đội đầu tiên tại Ngoại hạng Anh ghi được bàn thắng quyết định trong 10 phút cuối, hoặc muộn hơn trong bốn trận liên tiếp.

Mohamed Salah ghi bàn phút 90+5 là lần thứ 4 liên tiếp Liverpool bàn quyết định trong 10 phút cuối hoặc muộn hơn.

Sau những chiến thắng muộn màng trước Bournemouth và Newcastle trong mùa giải này, Liverpool đã có một trận chung kết đầy kịch tính khác tại Turf Moor. Đội bóng của Arne Slot tưởng chừng như sẽ mất điểm lần đầu tiên trong mùa giải này, nhưng may mắn đã mỉm cười khi Hannibal Mejbri để bóng chạm tay trong vòng cấm, và trọng tài Michael Oliver chỉ tay vào chấm phạt đền. Salah đã thực hiện thành công trên chấm 11 mét, mang về trọn vẹn ba điểm cho nhà đương kim vô địch. Liverpool hiện đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 83, hoặc muộn hơn trong cả bốn trận đấu đầu tiên mùa giải mới này.

Bàn thắng của Salah giúp anh độc chiếm vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ ghi bàn mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Ai Cập hiện đã có 188 bàn thắng - xếp sau Alan Shearer (260 bàn), Harry Kane (213) và Wayne Rooney (208). “Chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ cố gắng thúc đẩy bản thân và đội bóng đến giới hạn”, Salah chia sẻ với Sky Sports.

Khi được hỏi sau trận đấu liệu có ấn tượng hay lo ngại về thói quen giành chiến thắng muộn của đội mình, HLV Slot trả lời: “Tôi nghĩ cả hai. Đầu tiên, tôi muốn nói là việc tạo ra cơ hội trước một đội bóng có 11 cầu thủ trong vòng cấm địa là rất khó khăn. Không có cơ hội mở nào thực sự. Một trận hòa có lẽ là điều chúng tôi mong đợi trong suốt trận đấu. Họ làm được điều này rất tốt vì suýt chút nữa đã có được một điểm… Nhưng chúng tôi đã không ngừng cố gắng, đã thử đưa tất cả các cầu thủ có thể tấn công vào sân, và cuối cùng chúng tôi đã có sáu hoặc bảy người trên sân. Tôi không biết điều đó có liên quan gì đến việc ghi bàn hay không, nhưng chúng tôi đã tạo ra quả phạt đền và ngay trước đó là một cơ hội lớn từ Jeremie Frimpong. Thật nhẹ nhõm, may mắn!”.

HLV Arne Slot không phải lần đầu thừa nhận Liverpool may mắn trong khởi đầu hoàn hảo này.

Liverpool vẫn đang chờ đợi Alexander Isak, khi tân binh của Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã không có mặt trong đội hình ra sân tại Turf Moor, vì anh ấy vẫn đang nỗ lực để đạt được thể lực tốt nhất. Tiền đạo người Thuỵ Điển đã bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải sau khi từ chối tập luyện hoặc thi đấu cho CLB cũ Newcastle, trước khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 125 triệu bảng đến Anfield.

Giải thích về quyết định loại Isak vào Chủ nhật, Slot cho biết: “Mọi cầu thủ bước vào mùa giải mới đều cần trang bị một nền tảng, nhưng với những gì Isak trải qua ở Newcastle, bạn có thể thấy giai đoạn tiền mùa giải của cậu ấy chỉ mới bắt đầu. Vậy nên cậu ấy cần những phút tập luyện phù hợp trước khi có được nền tảng nhất định, đây chưa phải lúc nói đến việc cậu ấy có thể chơi hai lần trong ba ngày. Đó là cách tiếp cận của chúng tôi đối với moi cầu thủ. Hiện tại theo chúng tôi, Alex vẫn chưa sẵn sàng cho lịch trình ba trận một tuần, cơ thể cậu ấy chưa sẵn sàng cho điều đó”.

Đội bóng của Slot tiếp theo sẽ nhập cuộc tại vòng bảng phân hạng Champions League, khi chào đón Atletico Madrid đến sân Anfield vào thứ Tư.

LINH SƠN