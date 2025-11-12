Lionel Messi: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ rời Barcelona theo cách như vậy”

Siêu sao Lionel Messi của Inter Miami đã tái khẳng định mong muốn được trở lại sống tại Barcelona trong tương lai, đồng thời giải thích rằng việc anh đột ngột rời khỏi CLB xứ Catalan vào năm 2021 không phải là điều anh mong muốn.

Những bình luận của Messi được đưa ra một ngày sau khi anh bất ngờ xuất hiện tại Spotify Camp Nou để thăm sân vận động đang được cải tạo, đăng tải những hình ảnh lên mạng xã hội với dòng chú thích rằng anh hy vọng sẽ “trở lại để nói lời tạm biệt mà tôi chưa từng nói với tư cách là một cầu thủ”. Đây là lần đầu tiên Messi trở lại Camp Nou kể từ năm 2021, khi anh gạt nước mắt rời Barcelona để đến Paris Saint-Germain.

“Cảm giác thật kỳ lạ sau khi rời đi - bởi vì cách mọi chuyện đã diễn ra, bởi vì tôi đã trải qua những mùa giải cuối cùng ở đó mà không có khán giả do đại dịch”, Messi chia sẻ với Diario Sport. “Sau khi dành cả cuộc đời ở đó, tôi đã không rời đi như mình hằng mơ ước. Tôi đã tưởng tượng mình sẽ dành toàn bộ sự nghiệp ở châu Âu tại Barcelona rồi sau đó đến đây (Miami), như tôi đã làm, bởi vì đó là kế hoạch của tôi. Đó là điều tôi muốn. Vì vậy, lời tạm biệt của tôi có phần kỳ lạ, bởi vì tình hình lúc đó”.

Việc Messi âm thầm ghé thăm Camp Nou vào Chủ nhật vừa qua đã khiến tất cả mọi người bất ngờ. Sau khi đến Barcelona trước khi tập trung cùng đội tuyển Argentina ở Alicante, anh quyết định đến thăm sân vận động một cách ngẫu hứng, theo các nguồn tin của ESPN, cùng với đồng đội ở CLB và đội tuyển quốc gia Rodrigo De Paul. Nhân viên an ninh đã cho huyền thoại 38 tuổi vào tham quan, nơi anh chụp những bức ảnh trên sân - những bức ảnh sau đó đã nhận được hơn 22 triệu lượt thích trên Instagram chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi nó được đăng tải.

“Tất cả chúng tôi rất nhớ Barcelona”, Messi nhấn mạnh mong muốn được trở lại sống tại Barcelona trong tương lai. “Các con và vợ tôi, chúng tôi trò chuyện về mọi thứ ở Barcelona. Ý tưởng là trở lại thành phố này để sống. Chúng tôi có nhà riêng ở đó, mọi thứ đều ổn, vì vậy đó là điều chúng tôi mong muốn”.

Barca đã thi đấu tại sân vận động Olympic kể từ năm 2023 khi dự án cải tạo trị giá 1,5 tỷ EUR đang được thực hiện tại Camp Nou. Tuần trước, CLB đã tổ chức một buổi tập mở tại đây trước 23.000 người hâm mộ, và hy vọng sẽ trở lại thi đấu chính thức trước cuối năm nay khi Hội đồng thành phố cấp phép tổ chức các trận đấu với khoảng 45.000 khán giả.

Tuy nhiên, sân vận động này khó có thể hoàn thành cho đến ít nhất là năm 2027, khi sức chứa sẽ tăng lên 105.000 người. Chủ tịch Barca, Joan Laporta mới đây cho biết ông rất muốn khánh thành Camp Nou bằng một trận đấu tri ân Messi. Và, mặc dù Messi chưa bao giờ bình luận rõ ràng về khả năng đó, anh có vẻ vẫn cảm thấy mình còn nhiều việc phải làm với CLB yêu quý - nơi anh vẫn đang giữ kỷ lục ghi bàn và ra sân nhiều nhất.

Trong 17 năm khoác áo đội một Barca, Messi đã ghi 672 bàn sau 778 lần ra sân, giành 34 danh hiệu - bao gồm 10 chức vô địch La Liga và 4 chức vô địch Champions League. Anh giành 7/8 Quả bóng vàng là tại đây, trước khi vội vã rời đi để đến Paris Saint-Germain - nơi anh giành Quả bóng vàng còn lại nhờ chiến tích lần đầu vô địch World Cup năm 2022.

THANH TUẤN