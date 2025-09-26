Lewandowski bất ngờ đảm nhận vai trò “siêu dự bị”

Tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski cho biết bản thân sẵn sàng thi đấu ít phút hơn nếu điều đó giúp anh duy trì phong độ tốt hơn trong suốt mùa giải, đặc biệt khi Barcelona bước vào những trận đấu lớn ở mùa giải này.

Lewandowski ghi một bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị để góp công giúp Barca giành chiến thắng ngược dòng 3-1 tại Real Oviedo tại La Liga hôm thứ Năm. Ngôi sao 37 tuổi người Ba Lan đã ghi bàn thắng thứ 3 khi vào sân từ ghế dự bị tại La Liga mùa này, và anh cho biết mình sẵn sàng thi đấu ít phút hơn nếu điều đó giúp anh duy trì phong độ tốt hơn trong suốt mùa giải.

“Chúng tôi còn rất nhiều trận đấu và mùa giải còn rất dài”, Lewandowski chia sẻ với ESPN. “Cuối giai đoạn tiền mùa giải, tôi bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 3 tuần, nhưng sau đó tôi vẫn cảm thấy mình chưa thể chơi hết 100% khả năng. Giờ tôi cảm thấy thể lực tốt. Đôi khi cần phải kiên nhẫn. Tất nhiên, với các tiền đạo, được thi đấu luôn tốt hơn, nhưng chúng tôi phải kiên nhẫn và nghĩ rằng còn nhiều trận đấu sắp tới, những trận đấu quan trọng hơn. Chúng tôi biết rằng mùa giải trước đã có những lúc chúng tôi chơi không tốt. Tôi không muốn nói rằng chúng tôi mệt mỏi, nhưng cũng không quá sung sức. Vì vậy, chúng tôi phải hiểu rằng việc sung sức hơn cho tương lai đồng nghĩa với việc chúng tôi có nhiều cơ hội để trở thành một đội bóng tốt hơn”.

Oviedo dẫn trước 1-0 trong hiệp một, nhưng Barca đã thể hiện sức mạnh trong hiệp 2, đưa Lewandowski và Frenkie de Jong vào sân để làm nổi bật chiều sâu đội hình mà HLV Hansi Flick đang có. Chính De Jong đã tung đường chuyền để Lewandowski đánh đầu ghi bàn. “Đường tạt bóng thật tuyệt vời và tôi biết khoảng trống ở đó. Đó là một bàn thắng rất quan trọng. Tôi biết nếu tôi vào sân, tôi phải làm gì đó, cố gắng ghi bàn”, Lewandowski nói.

Hansi Flick, người đã ăn mừng chiến thắng thứ 50 sau 67 trận với tư cách là HLV trưởng của Barca, ​​đã ca ngợi chất lượng đóng góp của Lewandowski. “Điều đó rất quan trọng, đây là những gì chúng tôi biết từ Robert”, nhà cầm quân người Đức phát biểu trong cuộc họp báo. “Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong vòng cấm địa. Chúng tôi rất vui vì có cậu ấy. Khi Robert vào sân, bạn có thể cảm nhận được cậu ấy muốn thay đổi kết quả. Không chỉ về bàn thắng, mà còn về động lực mà nó mang lại cho chúng tôi trong trận đấu. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến ​​điều này”.

THANH TUẤN