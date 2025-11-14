Lê Công Vinh cùng Ngọc Châm theo học khóa HLV chứng chỉ B AFC/VFF

Hai cựu tuyển thủ quốc gia, đồng thời từng đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam là Lê Công Vinh và Đỗ Thị Ngọc Châm cùng 22 học viên khác theo học giai đoạn 2 khóa HLV chứng chỉ B AFC/VFF được khai mạc vào ngày 14-11 tại TPHCM.

Lê Công Vinh thay mặt các học viên phát biểu tại buổi khai giảng.

Giai đoạn 2 tiếp nối phần 1 của khóa học được tổ chức từ ngày 8 đến 19-9 tại Hà Tĩnh, với mục tiêu củng cố kiến thức và nâng cao năng lực huấn luyện cho các HLV đang làm việc trong hệ thống bóng đá cả nước. Điểm đặc biệt của khóa học lần này là sự tham gia của ba giảng viên: Ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ông Đặng Văn Thành – Trợ lý HLV CLB Hải Phòng; Ông Trần Đức Toản – Trung tâm Thi đấu và Thể dục Thể thao Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, từ 16 – 20/11, khóa học sẽ đón chuyên gia FIFA Marco, người được FIFA bổ nhiệm sang Việt Nam để đánh giá công tác giảng dạy, đảm bảo chương trình đào tạo tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực FIFA/AFC.

Công tác chuẩn bị cho khóa học được thực hiện chu đáo. Phòng học lý thuyết tại sân Thống Nhất do HFF bố trí được đánh giá tốt. Trong bối cảnh thời tiết TPHCM mưa nhiều, ban tổ chức đã sớm chuẩn bị thêm các phương án sân tập, bao gồm sân cỏ nhân tạo và sân tập tại Trung tâm Thành Long, bảo đảm cho hoạt động thực hành của học viên.

Có 24 học viên tham dự giai đoạn 2 của khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ông Trần Đình Huấn – Tổng Thư ký LĐBĐ TPHCM (HFF) bày tỏ sự vinh dự khi HFF đăng cai tổ chức khóa học, đồng thời thẳng thắn chia sẻ áp lực khi chào đón nhiều học viên là các cựu tuyển thủ, những người đã đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam.

Ông cho biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt với mưa liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến mặt sân tập Phú Thọ. Ban tổ chức vì vậy đã chủ động bổ sung phương án sân tập để đảm bảo chất lượng buổi học, đồng thời mong các học viên chia sẻ và đồng hành cùng địa phương.

Ông Koshida Takeshi – Giám đốc Kỹ thuật VFF, Giảng viên khóa học cảm ơn HFF đã đăng cai tổ chức lớp ở TPHCM – thành phố lớn thứ hai của Việt Nam và cũng là nơi ông có nhiều dịp ghé thăm trong thời gian công tác. Ông chia sẻ đây là khóa học đầu tiên ông trực tiếp làm việc tại TPHCM sau hơn 2,5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ông hy vọng sau khoảng thời gian giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2, các học viên đã ôn luyện, thực hành tốt và sẽ thể hiện sự tiến bộ rõ nét trong 10 ngày tới.

Giai đoạn 2 của khóa học sẽ bế giảng vào ngày 23-11-2025.

