Lamine Yamal tiết lộ lời khuyên từ Hansi Flick

Trong hai năm qua, Lamine Yamal đã phát triển thành một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới tại Barcelona. Cầu thủ 18 tuổi này đã có phong độ ấn tượng kể từ khi ra mắt đội một, và trong 12 tháng qua, anh đã nâng cao đáng kể trình độ của mình.

Khi trò chuyện với Mundo Deportivo, Yamal đã được hỏi liệu một cá tính mạnh mẽ cần thiết cho lối chơi của mình hay không. “Trong bóng đá đỉnh cao, điều rất quan trọng là phải tin tưởng bản thân và có cá tính”, Yamal nói. “Luôn khiêm tốn, nhưng hãy biết rằng nếu bạn ở đó thì đó là vì bạn có trình độ để cạnh tranh. Tôi luyện tập đôi chút theo cả hai cách. Ở La Masia, họ luôn dạy chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần, và tôi cũng có những chuyên gia hỗ trợ tôi. Đó là điều cơ bản”.

Yamal cũng chia sẻ về mối quan hệ với HLV trưởng Barcelona, Hansi Flick - người đã luôn là hình mẫu lý tưởng của anh kể từ khi vị nhà cầm quân 55 tuổi này tiếp quản vị trí từ Xavi Hernandez vào mùa hè năm 2024: “Tôi trò chuyện với ông ấy rất nhiều. Ông ấy cho tôi rất nhiều sự tự tin và khuyên tôi hãy tận hưởng, hãy dũng cảm và đừng đánh mất bản chất của mình trong bóng đá. Điều đó giúp tôi yên tâm hơn khi ra sân thi đấu”.

Thần đồng bóng đá Tây Ban Nha cũng chia sẻ về việc sắp được thi đấu trở lại tại sân mới cải tạo Camp Nou, nơi anh chơi trận ra mắt ở tuổi 15: “Tôi hình dung sân vận động sẽ chật kín người hâm mộ và đó sẽ là một sân vận động hoành tráng. Tôi rất may mắn khi được ra mắt tại Camp Nou trước khi quá trình cải tạo bắt đầu, và tôi nghĩ rằng việc được thi đấu trở lại sẽ mang đến cho chúng tôi động lực lớn để cạnh tranh trên sân cỏ”.

Ngôi sao trẻ cũng chỉ ra những đối thủ lớn nhất của Barca tại Champions League 2025-2026, giải đấu sẽ trở lại vào tuần tới, và đội bóng từng vào đến bán kết của Flick sẽ chơi trận mở màn tại Newcastle vào thứ Năm: “Man.City hay Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid hay Paris Saint-Germain... Họ luôn ở đó. Tại Champions League, bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá. Bạn phải kiên định hơn và không bao giờ được phép chùn bước”.

Barca và Newcastle đã gặp nhau bốn lần tại Champions League, và đội bóng xứ Catalan đã giành chiến thắng ba trong số đó. Lần chạm trán gần nhất là chiến thắng 2-0 của Barca tại St James’ Park vào năm 2003.

THANH TUẤN