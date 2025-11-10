Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cho biết hôm Chủ nhật rằng Randal Kolo Muani sẽ bỏ lỡ hai trận đấu vòng loại World Cup trong tháng này sau khi bị gãy xương hàm và đã được thay thế trong đội hình bởi Florian Thauvin.

Kolo Muani bị loại khỏi đội tuyển Pháp vì gãy xương hàm

Tiền đạo của Tottenham "đã bị chấn thương hàm dưới vào thứ Bảy trong trận đấu với Manchester United", FFF cho biết. Kolo Muani đã bị thay ra trong hiệp một khi Tottenham hòa Man United tại Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, HLV Thomas Frank của Tottenham không nói rõ về chấn thương của cầu thủ 26 tuổi người Pháp, chỉ nói rằng đó "không phải vấn đề lớn".

Kolo Muani là cầu thủ ghi bàn quốc tế nhiều thứ hai trong đội hình với 9 bàn thắng cho đội tuyển Pháp, sau Kylian Mbappe, người đã có 53 bàn. Kolo Muani trở thành nạn nhân mới nhất trên hàng công của HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps.

Bộ đôi Ousmane Dembele và Desire Doue của Paris Saint-Germain đang chấn thương. Marcus Thuram vừa trở lại thi đấu cho Inter Milan sau hơn một tháng vắng mặt vì chấn thương đùi và chưa được triệu tập.

Tiền đạo 32 tuổi của Lens, Florian Thauvin, nhà vô địch World Cup, đã trở lại đội hình vào tháng 10, sáu năm sau lần ra sân cuối cùng và ghi bàn thắng quốc tế thứ hai trong chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan.

Chiến thắng trước Ukraine vào ngày 13-11 tại Parc des Princes sẽ đảm bảo cho đội tuyển Pháp một suất tham dự giải đấu ở Bắc Mỹ. Nếu thất bại, Les Bleus sẽ có một cơ hội khác gặp Azerbaijan tại Baku vào ngày 16-11.

HOÀNG HÀ