Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Đại bàng - "Tôi sẽ sống vì Benfica"

Jose Mourinho cùng Chủ tịch Rui Costa trong buổi ra mắt Benfica

Mourinho đã bị Fenerbahce sa thải vào tháng trước sau khi không thể giành quyền tham dự Champions League trước Benfica, nhưng giờ đây ông sẽ thay thế Bruno Lage trên chiếc ghế nóng. Bruno Lage đã bị cách chức sau khi Benfica khởi đầu chiến dịch Champions League bằng thất bại trước Qarabag, đội bóng đã có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu này. Nhà cầm quân 62 tuổi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2027, với trận đấu đầu tiên của ông là gặp Avs Futebol Sad tại Primeira Liga vào thứ Bảy này.

Mourinho bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình với Benfica, nhưng chỉ dẫn dắt 9 trận trước khi rời đi sau một cuộc tranh cãi với chủ tịch CLB. Lần gần nhất ông dẫn dắt một đội bóng ở Bồ Đào Nha là vào năm 2004, khi giúp Porto giành 6 danh hiệu, bao gồm Champions League 2003-04, trước khi gia nhập Chelsea vào mùa hè năm đó.

Sau khi được công bố là tân HLV của CLB, Mourinho đã bày tỏ mong muốn tiếp tục đảm nhiệm vai trò này sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc. "Là đại diện của hàng triệu người hâm mộ Benfica trên toàn thế giới, tôi có thể nói với các bạn rằng không có đội bóng lớn nào khác mà tôi từng có cơ hội huấn luyện khiến tôi cảm thấy vinh dự, có trách nhiệm và động lực hơn việc trở thành HLV của Benfica", Mourinho phát biểu trong buổi họp báo đầu tiên. Lời nói đôi khi bay theo gió, nhưng hành động thì không. Lời hứa rất rõ ràng: Tôi sẽ sống vì Benfica, sống vì sứ mệnh của mình".

"Tôi muốn làm việc tại Benfica, nhưng tôi muốn mọi người tin tưởng tôi, cùng chung chí hướng với tôi. Mong muốn của tôi là hoàn thành tốt hợp đồng hai năm với Benfica, và thành công đó sẽ giúp CLB sớm muộn gì cũng được gia hạn. Mục tiêu của tôi là thành công. Và ở Benfica, thành công, đặc biệt là ở cấp độ quốc gia, đồng nghĩa với việc giành chiến thắng trong các giải đấu".

Sau khi rời Benfica một cách đầy kịch tính gần 25 năm trước, Mourinho thừa nhận rằng không phải tất cả người hâm mộ đều sẽ hài lòng với việc ông được bổ nhiệm. Tuy nhiên, cựu HLV của Chelsea, Manchester United và Tottenham chỉ tập trung vào việc mang lại thành công cho CLB cũ.

Mourinho nói thêm: "Chắc chắn bạn còn một câu hỏi khó hơn đang ẩn giấu, liệu tôi có cảm thấy tất cả người hâm mộ Benfica đều hạnh phúc khi ở đây hay không. Tôi không nghĩ vậy. Ai là người hào phóng, ai có sức mạnh khiến mọi người bên cạnh mình, hạnh phúc và ngưỡng mộ? Tôi không nghĩ là có ai cả. Tôi hoàn toàn không cảm thấy như vậy, nhưng tôi cảm thấy có trách nhiệm và động lực để làm những điều tốt đẹp. Và ở đây, chúng ta biết ý nghĩa của việc làm những điều tốt đẹp, đặc biệt là ở cấp độ quốc gia, để giành chức vô địch."

Mourinho sẽ trở lại Stamford Bridge để đối đầu với CLB cũ Chelsea tại Champions League vào ngày 30-9.

HOÀNG HÀ