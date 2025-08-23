Jamie Vardy - Biểu tượng Premier League giờ đây không còn chốn dung thân

Ở tuổi 38, Jamie Vardy đang đứng trước ngã ba đường, hoặc là tìm CLB ở giải hạng dưới, hoặc là ra nước ngoài khi anh không còn bến đỗ ở Premier League.

Jamie Vardy và chiếc cúp Premier League 2015-2016

Từng là mũi nhọn chủ chốt trong hành trình vô địch như truyện cổ tích của Leicester và là một trong những chân sút nguy hiểm nhất Ngoại hạng Anh, tiền đạo này giờ đây là cầu thủ tự do — và tương lai của anh ở giải đấu hàng đầu này đang bị đặt dấu hỏi. Biểu tượng của Leicester City, Jamie Vardy, vẫn chưa có bến đỗ mới khi kỳ chuyển nhượng sắp kết thúc vào ngày 1-9, bất chấp những tin đồn liên quan đến Celtic.

Vardy, người đã kết thúc 13 năm gắn bó với sân vận động King Power vào tháng 5 sau một sự nghiệp lẫy lừng, bao gồm cả chức vô địch Ngoại hạng Anh, vẫn chưa xác nhận động thái tiếp theo của mình. Mùa giải cuối cùng của anh kết thúc với việc Leicester xuống hạng, bất chấp việc Vardy đã ghi được 9 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo. Tiền đạo kỳ cựu này đã rời đi sau khi ghi được 200 bàn thắng sau 500 lần ra sân, bao gồm cả danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League năm 2020, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất đạt được thành tích này.

Lòng trung thành của Vardy, đặc biệt là trong thời gian Leicester xuống hạng và ngay lập tức trở lại hạng đấu cao nhất, đã củng cố vị thế huyền thoại của anh. Là một nhân vật chủ chốt trong mùa giải vô địch đáng nhớ 2015-2016 của Leicester dưới thời Claudio Ranieri, Vardy đã ghi 24 bàn thắng và lập kỷ lục Premier League khi ghi bàn trong 11 trận liên tiếp.

Sự tận tụy của anh với Leicester càng được minh chứng rõ nét hơn vào năm 2016 khi anh từ chối lời đề nghị từ các CLB giàu có hơn, bao gồm cả Arsenal, để ở lại với Bầy Cáo.

Sau khi CLB xuống hạng vào năm 2023, anh đã ở lại và dẫn đầu chiến dịch vô địch Championship của họ, kết thúc với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của CLB với 18 bàn thắng. Ở tuổi 38, Vardy đang cân nhắc các lựa chọn của mình với tư cách là một cầu thủ tự do, với tương lai vẫn chưa được quyết định.

HOÀNG HÀ