Họp báo công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Sáng nay 6-11, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 họp báo công bố khởi động mùa bầu chọn mới - mùa thứ 30. Đây là giải thưởng danh giá nhất tôn vinh các cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam do Báo SGGP khởi xướng và duy trì tổ chức từ năm 1995 đến nay.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức và từ lâu đã là một sân chơi danh giá, nơi tôn vinh những tài năng xuất sắc của bóng đá nước nhà.

Đúng 8 giờ 50, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Các đại biểu dự buổi họp báo

Đến dự buổi họp báo hôm nay có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận thành uỷ TPHCM, Sở VH-TT, Hội nhà Báo TPHCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cùng phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, đài truyền hình trên cả nước.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức Quả Bóng vàng Việt Nam 2025, chia sẻ tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức Quả Bóng vàng Việt Nam 2025, chia sẻ: Giải thưởng năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm của một giải thưởng uy tín, là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát. Uy tín đó đến từ quy trình bầu chọn chặt chẽ, minh bạch với sự tham gia của giới chuyên môn, nhà báo và HLV uy tín.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh tài năng mà còn lan toả giá trị nhân văn, truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó và lối sống chuẩn mực trong giới cầu thủ. Năm 2025, bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tích ấn tượng – đây sẽ là cơ sở để bình chọn những gương mặt xứng đáng.

"Chúng ta cùng tin tưởng rằng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, để tiếp tục phát huy tinh thần thể thao trung thực - cao thượng và khát vọng vươn tới đỉnh cao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng" - Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Trưởng Ban Tổ chức Quả Bóng vàng 2025, chia sẻ.

Trong năm 2025, bóng đá Việt Nam đã giành được những kết quả ấn tượng: Vô địch ASEAN Cup 2024, Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành quyền tham dự các Vòng chung kết châu Á ở cả bóng đá sân 11 người, bóng đá nữ và futsal. Các đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 33 trong tháng 12 tới đây, với mục tiêu giành được thành tích cao nhất. Hành trình của các đội tuyển, phong độ của mỗi cá nhân tuyển thủ ở sân chơi Đông Nam Á nói trên có thể sẽ tác động trực tiếp đến kết quả bầu chọn các danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.

Clip: Hành trình 30 năm của Quả bóng Vàng Việt Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú gửi lời chúc mừng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam bước sang năm thứ 30, đồng thời chia sẻ những dấu ấn đáng nhớ của bóng đá nước nhà trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú phát biểu tại buổi họp báo

Ông nhắc lại cảm xúc khó quên khi chứng kiến cú sút thành bàn của Nguyễn Hai Long vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch ASEAN Cup ngay trên đất Thái. Tiếp đó là hình ảnh U23 Việt Nam nâng cúp tại sân Bung Karno (Indonesia), minh chứng cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ.

Dù còn những thất bại như trận thua Malaysia 0-4, ông cho biết đội tuyển vẫn nỗ lực hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, bắt đầu bằng trận gặp Lào ngày 19-11 và tái đấu Malaysia năm sau.

Ở các cấp độ khác, tuyển nữ Việt Nam đã vào vòng chung kết Châu Á và sẽ tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games với mục tiêu HCV. U23 đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games, còn HLV Kim Sang-sik kỳ vọng xa hơn.

Trong khi đó, Futsal nam đang có những tín hiệu tích cực sau giai đoạn khó khăn, trong khi futsal nữ cũng đặt mục tiêu cao tại SEA Games – và nếu có giải VĐQG ổn định, VFF sẽ đề xuất Quả bóng vàng dành cho futsal nữ.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: hiện có 5 đội tuyển Việt Nam lọt vào các VCK Châu Á – một thành tích hiếm có trong khu vực. Trong nước, V-League 2025–2026 đang diễn ra hấp dẫn, cạnh tranh quyết liệt đến những vòng cuối.

Kết thúc phát biểu, ông khẳng định: các lá phiếu Quả bóng vàng năm nay sẽ dựa trên phong độ, thành tích của cá nhân và tập thể, nhằm đảm bảo sự công tâm và chính xác trong tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất.

Trưởng Ban Tổ chức Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 tặng hoa cảm ơn nhà đồng hành chuyên môn

