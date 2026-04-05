HLV Rosenior làm rõ thêm xung quanh vấn đề Enzo Fernandez

HLV Liam Rosenior từ chối bình luận về những lời chỉ trích của người đại diện Enzo Fernandez đối với Chelsea, và khẳng định ông cùng cầu thủ người Argentina đang có mối quan hệ rất tốt bất chấp đứng sau án phạt cấm thi đấu 2 trận.

Enzo Fernandez vẫn theo chân đội dù bị loại khỏi đội hình trong trận tứ kết FA Cup.

Fernandez đã bị loại khỏi đội hình trong trận tứ kết FA Cup hôm thứ Bảy, khi Chelsea thắng đậm Port Vale ở League One với tỷ số 7-0, nhưng anh vẫn đến sân cổ vũ các đồng đội. Tiền vệ 25 tuổi này cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng tại Premier League với Man.City vào cuối tuần tới, sau khi 2 lần bày tỏ sự nghi ngờ về tương lai của mình. Fernandez lần đầu nói điều đó trong một cuộc phỏng vấn với ESPN Argentina sau khi Chelsea bị Paris Saint-Germain loại khỏi Champions League. Anh còn nói thêm trong thời gian nghỉ thi đấu quốc tế, cho rằng “tôi muốn sống ở Tây Ban Nha, tôi thực sự thích Madrid” giữa những đồn đoán về khả năng anh chuyển đến Real Madrid.

Rosenior sau đó cho rằng Fernandez đã “vượt quá giới hạn” và đã phạt cầu thủ này bằng án treo giò 2 trận. Phản ứng trước điều này, người đại diện của Fernandez, Javier Pastore gọi đây là quyết định “hoàn toàn không công bằng”. Pastore nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi không hiểu hình phạt này vì cậu ấy không đề cập đến bất kỳ CLB nào, hay nói rằng cậu ấy muốn rời Chelsea”.

Mới nhất, sau khi giành quyền vào bán kết FA Cup, Rosenior nói khi được hỏi về sự can thiệp của Pastore: “Đó là ý kiến ​​của ông ấy. Tôi không có gì để nói về ý kiến ​​của người khác. Enzo biết tôi nghĩ gì về cậu ấy và thật tuyệt khi thấy cậu ấy ở đây để ủng hộ các cầu thủ hôm nay. Tôi đã nói hôm qua rằng, những cuộc trò chuyện tôi có với từng cầu thủ, với Enzo, với bất kỳ ai trong đội khi nói đến những vấn đề như thế này, đều phải được giữ kín. Phòng thay đồ là thiêng liêng. Cậu ấy là một người tuyệt vời. Nhưng đồng thời, tôi muốn tập trung vào bóng đá và đạt được những gì chúng ta muốn đạt được trong mùa giải này”.

Rosenior cũng được hỏi liệu Fernandez có cảm thấy án treo giò là không công bằng hay không, đã nói thêm: “Vào thời điểm thích hợp, không phải bây giờ, khi chúng ta đã trải qua những gì đã xảy ra, tôi chắc chắn cuộc thảo luận sẽ diễn ra về những gì đã được nói giữa tôi và Enzo. Cậu ấy và tôi đang có mối quan hệ rất tốt. Tôi đã gặp cậu ấy hôm nay, có một cuộc trò chuyện rất tốt với cậu ấy, và mọi chuyện không như mọi người nghĩ”.

Chelsea dễ dàng giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Jorrel Hato và Joao Pedro trước khi một bàn phản lưới nhà của Jordan Lawrence-Gabriel giúp The Blues dẫn trước 3-0 khi kết thúc hiệp một. Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao và một quả phạt đền của Alejandro Garnacho đã đảm bảo Chelsea giành vé vào bán kết.

