HLV Kim Sang-sik: ‘Các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc’

Sáng 26-1, HLV Kim Sang-sik đã có buổi trò chuyện cùng giới truyền thông sau khi ông cùng các học trò kết thúc VCK U23 châu Á 2026 với vị trí thứ 3 chung cuộc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những đánh giá về hành trình vừa qua mà tập thể đội U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất chu đáo.

HLV Kim Sang-sik tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam sáng 26-1. Ảnh Hồ Hải Hoàng

Ông Kim cho rằng thế mạnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam chính là thể lực, nên ông đã có sự chuẩn bị kỹ cho toàn đội ngay sau SEA Games 33. "Tôi biết các cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt. Sau kỳ SEA Games 33 giành HCV, nhiều người mệt mỏi nên tôi phải có những điều chỉnh. Trong các buổi tập ở Saudi Arabia, chúng tôi cũng tập trung rèn luyện thể lực. Để có thể đấu lại đối thủ có thể hình cao to, tôi đưa ra các bài tập tăng cường cho phần thân trên cơ thể”, HLV Kim Sang-sik nói.

Cùng với việc chuẩn bị tốt về thể lực, ông đã khen ngợi các học trò về tinh thần thi đấu, điều đã giúp U23 Việt Nam tạo nên sự khác biệt khi so tài cùng các đối thủ vốn được đánh giá cao hơn. Ông Kim nhận xét: “Điều mà tôi ấn tượng nhất với các cầu thủ U23 Việt Nam là tinh thần không bỏ cuộc. Các cầu thủ luôn chiến đấu hết mình, gây khó khăn cho đối phương. Tinh thần ấy cộng thêm sức mạnh đoàn kết đã tạo nên thành tích tốt cho U23 Việt Nam".

U23 Việt Nam tạo được tiếng vang tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Nhìn lại trận tranh hạng ba, trận đấu ghi đậm dấu ấn về tinh thần chiến đấu và thể lực bền bỉ của U23 Việt Nam, ông Kim cho biết: “U23 Hàn Quốc hay các đối thủ khác đều sở hữu những cầu thủ có tốc độ tốt, cao to. Trong tình huống đối mặt 1-1, cầu thủ của chúng ta có thể bị qua, nhưng chúng ta phải có phương án bọc lót. Tôi nói với các cầu thủ phải tận dụng các tình huống cố định, để tạo bước ngoặt tiến tới chiến thắng trước các đối thủ.

Sau cùng, khi trận đấu bước vào hiệp phụ với thế kém người, các cầu thủ chiến đấu rất kiên cường để bảo vệ tỷ số và chiến thắng trong loạt đấu luân lưu cân não. U23 Việt Nam đá với tinh thần không từ bỏ”.

Ông Kim khẳng định nhiều cầu thủ lứa U23 sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới đây. “Đó là điều mà tôi rất chờ đợi lứa cầu thủ này, đặc biệt là sau khi tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin ở SEA Games và giải U23 châu Á. Với trận đấu gặp Malaysia vào tháng 3 sắp tới, nhiều cầu thủ có cơ hội tham dự cùng đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc một chút khi Đình Bắc không thể tham dự trận trận đấu này vì án phạt thẻ đỏ”.

Đình Bắc và Quốc Việt, những trụ cột trong tương lai của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Cũng từ những thành công liên tiếp trong hai năm qua, ông Kim và VFF đang tính kế hoạch dài hạn cho lứa cầu thủ này, như là mục tiêu hướng đến World Cup: “Tôi và VFF cùng lên kế hoạch dài hạn, hướng tới tương lai cho tuyển Việt Nam để có thể tham dự World Cup. Thành công ở giải đấu năm nay có thể giúp các cầu thủ tự tin chơi tốt hơn nữa. Tôi hy vọng một vài cầu thủ có thể ra nước ngoài thi đấu ở các giải đấu lớn hơn ở nước ngoài. Điều đó tạo tiền đề giúp bóng đá Việt Nam tiến xa hơn", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Quang Hải và Đình Bắc, mỗi cầu thủ có thế mạnh riêng Đó là đánh giá của ông Kim Sang-sik trước câu hỏi so sánh về hai cầu thủ trên. Ông nói: “Việc so sánh Quang Hải và Đình Bắc thực sự rất khó, bởi mỗi người có một phong cách riêng. Quang Hải là mẫu cầu thủ đa năng, giàu tài năng, sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Trong khi đó, Đình Bắc lại mang lối chơi mạnh mẽ, giàu đột biến và đầy quyết đoán. Hai cá tính, hai phong cách khác nhau, nhưng đều là những nhân tố rất quan trọng và quý giá đối với đội tuyển”. Nếu như Quang Hải tỏa sáng tại Thường Châu năm 2018 thì tại Saudi Arabia vừa qua đến lượt Đình Bắc đóng vai người hùng khi vừa ghi bàn và cả vai trò kiến tạo.

QUỐC CƯỜNG