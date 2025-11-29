HLV Enzo Maresca bất ngờ thông báo Cole Palmer sẵn sàng đối đầu Arsenal

HLV Enzo Maresca và Cole Palmer

Mới đây, Enzo Maresca đã bất ngờ thông báo về ngôi sao 23 tuổi, Cole Palmer, người mà ông đã loại khỏi cuộc đối đầu với Barcelona hoặc Arsenal do gãy ngón chân - sau một thời gian vắng mặt vì chấn thương vòm háng mãn tính. Tiền đạo người Anh đã phải ngồi ngoài 10 tuần do chấn thương háng tái phát. Sau đó anh trở lại thi đấu muộn hơn dự kiến sau một tai nạn tại nhà khiến anh bị gãy ngón chân.

Palmer đã không thi đấu trọn vẹn 90 phút kể từ ngày 17-9, ghi bàn trong trận thua Bayern Munich 1-3 tại Champions League, và chỉ có hai lần ra sân ngay từ đầu tại Ngoại hạng Anh trong cả mùa giải. "Cậu ấy sẵn sàng cho cả hai trận đấu," Maresca nói khi được hỏi liệu Palmer có ra sân vào Chủ nhật hay không và liệu anh có thể ra sân ngay từ đầu hay không. Tin tốt cho cả hai. Mọi người đều vui mừng, các đồng đội cũng vui mừng (khi cậu ấy trở lại). Điều quan trọng nhất là Cole cũng vui mừng. Các cầu thủ bóng đá muốn được thi đấu".

Nói về viễn cảnh Palmer kết hợp với Estevao, người ghi bàn trong chiến thắng Barcelona 3-0 hôm thứ Ba, Maresca nói thêm: "Họ có thể chơi cùng nhau. Tùy thuộc vào đối thủ nào và kế hoạch trận đấu. Nhưng chắc chắn họ rất phấn khích, người hâm mộ cũng rất hào hứng khi xem cả hai thi đấu cùng nhau. Chúng tôi rất phấn khích nhưng chúng tôi luôn cần sự cân bằng giữa hai giai đoạn".

Chelsea chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh, và không thắng trong bảy trận, chuỗi trận kéo dài từ tháng 8-2021. Trận đấu hôm Chủ nhật đánh dấu lần thứ 5 Pháo thủ đối đầu với Chelseakhi đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chelsea đang đứng nhì bảng và kém Pháo thủ đến 6 điểm.

Khi được hỏi kết quả này có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đua vô địch, Maresca trả lời: "Dù sao thì vẫn còn quá sớm để nói ra điều gì. Dù thắng hay thua, vẫn còn quá sớm. Chúng ta mới là tháng 11, còn sáu tháng nữa. Vị trí của chúng tôi trong tháng 2 và 3 rất quan trọng, và từ đó chúng ta sẽ quyết định xem liệu mình có thể đạt được điều gì đó quan trọng hay không".

Khi được hỏi về khả năng phục hồi của Chelsea trong các trận đấu lớn, ông nói thêm: "Nó khác với một năm trước, bởi vì chúng tôi đã có thêm một năm bên nhau và trải qua những khoảnh khắc học hỏi. Đối với tôi, vẫn còn rất sớm. Điều quan trọng là chúng tôi đang ở vị trí hiện tại vào tháng Tư và sau đó chúng ta sẽ thấy. Những cầu thủ này đã nhiều lần chứng minh rằng họ có thể đánh bại các đối thủ. Chúng tôi luôn cạnh tranh, nhưng đôi khi chúng tôi thắng và đôi khi không thể. Chúng tôi đang đi đúng hướng".

HOÀNG HÀ