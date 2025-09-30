Hé lộ sốc về thương vụ Nico Williams đến Barcelona sụp đổ

Giám đốc thể thao của Barcelona, Deco đã gây sốc khi tiết lộ chi tiết về cuộc chuyển nhượng bất thành nhưng đầy tranh cãi của Nico Williams - người đã chọn ký một hợp đồng mới có thời hạn 10 năm với Athletic Bilbao.

Barcelona muốn hợp nhất Nico Williams và Lamine Yamal ở cấp độ CLB nhưng 2 lần không thành công.

Williams là mục tiêu hàng đầu của Barca vào mùa hè năm 2024 sau khi anh đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng tại Giải vô địch châu Âu của đội tuyển Tây Ban Nha. Williams đã xây dựng tình bạn thân thiết với Lamine Yamal, và Barca rất mong muốn bộ đôi này hợp nhất ở cấp độ CLB. Chủ tịch Barca, Joan Laporta rất tự tin về việc ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng, khi đó là 58 triệu EUR. Tuy nhiên, Williams cuối cùng đã từ chối lời đề nghị của Barca để tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Athletic.

Barca đã quay lại với cầu thủ 23 tuổi này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè gần đây nhất, kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng và bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với người đại diện của anh. Nhưng Blaugrana lại một lần nữa thất vọng. Williams bất ngờ ký một hợp đồng mới có thời hạn 10 năm với Athletic. Thỏa thuận này, bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 87 triệu EUR, đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các lãnh đạo Barca - những người không hề biết gì về thương vụ này.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo, Deco đã chia sẻ câu chuyện từ phía Barca. Ông khẳng định chính đội ngũ của Williams đã khởi xướng các cuộc đàm phán chuyển nhượng. “Nico thực ra không phải là mẫu cầu thủ mà chúng tôi mong muốn, nhưng cậu ấy có thể chơi ở cả cánh trái lẫn cánh phải”, Deco nói. “Vì vậy, khi một cầu thủ tuyệt vời như Nico ngỏ ý muốn đến, khi người đại diện tìm đến, chúng tôi sẽ nói chuyện”.

Deco khẳng định chính đội ngũ của Williams khởi xướng đàm phán chuyển nhượng.

Deco nói thêm về lý do đàm phán sụp đổ. “Chúng tôi không làm gì sai cả, chúng tôi chỉ đặt ra các điều kiện của CLB, sau đó chúng tôi phải đưa các cuộc đàm phán lên giấy tờ, thành hợp đồng, và nói rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận các điều kiện mà họ đặt ra vì không cầu thủ nào áp đặt bất kỳ hạn chế nào lên chúng tôi, và cuối cùng, chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi đã cho họ một hạn chót để phản hồi, nhưng họ đã không phản hồi: họ làm theo ý họ, và chúng tôi làm theo ý mình. Vậy thôi!”.

Có sự căng thẳng giữa 2 CLB khi Athletic đã phàn nàn với La Liga về việc Barca theo đuổi Williams, và Deco đã gay gắt chỉ ra: “Chúng tôi không tìm đến cầu thủ của họ, chúng tôi không theo đuổi cầu thủ của họ. Bilbao nên lo lắng về người đại diện, người đã đến Barca nhiều lần để chào mời cầu thủ. Đó không phải là vấn đề từ chúng tôi, mà là Bilbao. Nếu một trong những cầu thủ của chúng tôi cho phép người đại diện của mình nói chuyện với các đội khác, chúng tôi không thể tức giận với những người khác về điều đó”.

Barca sau đó nhanh chóng chiêu mộ Marcus Rashford thay thế, ký theo dạng cho mượn từ Man.United với điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu EUR. Rashford đang chứng tỏ là một lựa chọn hữu ích cho HLV Hansi Flick vì anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái hoặc tiền đạo cắm. Cầu thủ người Anh đã ghi 2 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo trong 8 trận đấu cho đến nay - bao gồm cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League.

Trong khi đó Williams đã có khởi đầu mùa giải tuyệt vời với Athletic, ghi một bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 3-2 trước Sevilla vào ngày khai mạc La Liga. Nhưng anh chỉ ra sân thêm 2 lần nữa kể từ đó do chấn thương háng khi làm nhiệm vụ quốc tế cho đội tuyển Tây Ban Nha.

