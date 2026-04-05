Hat-trick của Haaland hủy diệt Liverpool, giúp Man.City vào bán kết Cúp FA

Erling Haaland đã chơi bùng nổ để lập hat-trick giúp Man City đánh bại Liverpool 4-0 vào tối thứ Bảy. Chiến thắng tưng bừng đưa Man City để tiến vào bán kết Cúp FA và gia tăng áp lực lên HLV Arne Slot của The Reds.

Erling Haaland ghi bàn thứ 2 bằng cú đánh đầu tuyệt đẹp

Haaland ghi hai bàn thắng vào cuối hiệp 1 trận tứ kết tại sân Etihad và hoàn thành cú hat-trick sau giờ nghỉ giữa hiệp, sau bàn góp công của Antoine Semenyo. Khi Liverpool bị dẫn trước 4 bàn, Mohamed Salah đã có một quả phạt đền bị thủ môn James Trafford cản phá, càng làm trầm trọng thêm một buổi chiều tồi tệ cho Arne Slot đang chịu nhiều chỉ trích.

Sự đầu hàng dễ dàng của Liverpool là một đòn giáng mạnh vào Slot, người phải chịu đựng những tiếng hô "ông sẽ bị sa thải vào sáng mai" từ các cổ động viên chủ nhà đang hả hê. Đội bóng của Slot, chỉ giành được hai chiến thắng trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường, hiện đang đứng thứ năm tại Premier League và không chắc chắn giành được vé dự Champions League mùa tới. Liverpool sẽ đến Paris Saint-Germain để đá trận lượt đi tứ kết Champions League vào thứ Tư và Slot đang rất cần một chiến thắng trước nhà đương kim vô địch để dập tắt những lời chỉ trích.

Manchester City đã bùng nổ trở lại

Trận thua tan nát 0-4 ở Etihad là sự sa sút đáng kể đối với Slot, người chỉ 12 tháng trước đó đã dẫn dắt Liverpool giành chức vô địch Anh lần thứ 20. Sau khi đánh bại Liverpool hai lần tại Premier League mùa này, City đã có 3 chiến thắng liên tiếp trước The Reds lần đầu tiên kể từ năm 1937.

Màn trình diễn ấn tượng đã đưa Manchester City vào bán kết Cúp FA mùa thứ 8 liên tiếp. Họ cũng đã thắng 18 trận liên tiếp trên sân nhà tại Cúp FA, lập kỷ lục mới trong giải đấu này. Đội bóng của Guardiola đã tìm thấy phong độ đỉnh cao đúng lúc để cứu vãn mùa giải của họ.

Bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 9 điểm và bị Real Madrid loại khỏi Champions League, Man City đã vùng lên và đánh bại Pháo thủ 2-0 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn ngay trước loạt trận quốc tế. Giờ đây, họ có thể hướng tới mục tiêu giành chức vô địch Cúp FA lần đầu tiên kể từ năm 2023, đồng thời vẫn giữ được cơ hội mong manh để bắt kịp Arsenal trong cuộc đua Premier League.

Erling Haaland ấn định tỷ số 4-0 ở phút 57

Phong độ ấn tượng của Haaland

Liverpool khởi đầu khá tốt, nhưng Hugo Ekitike đã sút bóng chệch khung thành từ rìa vòng cấm trước khi Salah bỏ lỡ một cơ hội vàng ở phút thứ 14, sút bóng đi chệch khung thành từ khoảng cách chỉ 6 mét.

Vừa ghi 2 bàn trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, Nico O'Reilly là nhân tố quan trọng trong bàn thắng mở tỷ số của Man City ở phút thứ 39. Matheus Nunes chuyền bóng cho O'Reilly trong vòng cấm của Liverpool và khi anh xoay người thoát khỏi Virgil van Dijk, pha phạm lỗi vụng về của hậu vệ Hà Lan đã dẫn đến một quả phạt đền mà Haaland đã thực hiện thành công một cách dứt khoát.

Haaland chỉ ghi được một bàn thắng trong sáu trận đấu trước đó trên mọi đấu trường. Nhưng tiền đạo người Na Uy sung mãn này đã nhân đôi lợi thế cho Man City ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp: Rayan Cherki chuyền bóng cho Semenyo ở mạn sườn phải và lập tức xuất hiện một quả tạt chính xác vào vị trí yết hầu, nơi Haaland cắt mặt Ibrahima Konate để đánh đầu ngọt sớt vào góc xa, khiến thủ thành Giorgi Mamardashvili bó tay.

Liverpool rơi vào tình trạng hỗn loạn và Semenyo đã tung đòn quyết định 5 phút sau giờ nghỉ. Đường chuyền chọc khe của Cherki đã giúp Semenyo bứt tốc qua khỏi Van Dijk và lập tức bấm bóng bổng qua đầu Mamardashvili đang lao ra.

Haaland hoàn thành cú hat-trick thứ 28 trong sự nghiệp ở phút 57, sút bóng bật mép dưới xà ngang vào lưới sau đường chuyền dọn cỗ của O'Reilly trong khu cấm.

Salah đã có màn trình diễn nhạt nhẽo mới nhất trong chuỗi những màn trình diễn đáng thất vọng của mình. Những khó khăn của cầu thủ người Ai Cập được thể hiện rõ nhất qua pha đá phạt đền hỏng ăn trong hiệp 2 sau khi Nunes phạm lỗi với Ekitike.

Sau trận đấu, người hùng Haaland nói: "Trong hiệp 1, chúng tôi gặp chút khó khăn. Nhưng chúng tôi đã tiếp tục nỗ lực và cuối cùng đó là một trận đấu tuyệt vời. Một chuyến đi đến Wembley nữa đối với chúng tôi thật tuyệt vời và quan trọng. Đã khá lâu rồi tôi không lập hat-trick cho Man City, vì vậy đã đến lúc rồi. Một hat-trick nữa luôn tuyệt vời và đặc biệt".

HOÀNG HÀ