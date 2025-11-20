Hành trình đua trụ hạng càng khó với Thanh Hóa

Sau khi chia tay HLV người Hàn Quốc Choi Won Kwon, CLB Thanh Hóa đối diện với nguy cơ không giữ được nhiều cầu thủ tốt nhất khi một số cầu thủ rục rịch tính chuyện ra đi trong thời gian tới.

Thanh Hóa (áo vàng) đang vẫy vùng ở cuộc đua trụ hạng.

Những khó khăn của đội bóng xứ Thanh đến từ khi ông bầu Cao Tiến Đoan bị tạm giam, dẫn đến những khó khăn về tài chính ở CLB Thanh Hóa ngay sau đó. Từ việc bị nợ lương, phí lót tay khi mà mùa giải đến giai đoạn tăng tốc, CLB Thanh Hóa không còn phương án nào khác là phải “thắt lưng buộc bụng”.

Mới đây, đội đã chia tay HLV Choi Won Kwon mà nguyên nhân được người trong giới hiểu là không nằm ở khía cạnh chuyên môn. Ngay sau đó, hậu vệ Quế Ngọc Hải cũng được tạo điều kiện cho thanh lý sớm hợp đồng để gia nhập Đà Nẵng từ vòng 12.

Dù phong độ của Hải “Quế” gần đây sa sút, ít được đá chính ở Thanh Hóa, nhưng để một hậu vệ kỳ cựu như Ngọc Hải ra đi cũng là điều làm cho người hâm mộ đội bóng này lo ngại. Và thực sự như vậy, sau hậu vệ trên là hai tiền đạo Nguyên Hoàng và Ribamar cũng sẽ rời sân Thanh Hóa để gia nhập Đà Nẵng.

Nhiều khả năng Thái Sơn sẽ là đồng đội với Hoàng Đức ở Ninh Bình mùa bóng tới.

Sự cảnh báo tương lai không yên cả của đội bóng xứ Thanh còn ở thông tin một loạt cựu binh cũng tính chuyện ra đi sau khi kết thúc mùa bóng. Nhiều cầu thủ đã đạt được thỏa thuận cùng với CLB Binh Bình, đó là Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Thái Bình.

Việc để rò rỉ thông tin không giữ chân được hàng loạt trụ cột, giai đoạn khó khăn trong thời gian tới đang chờ đón CLB Thanh Hóa, nhất là hành trình đua trụ hạng ngày càng cam go. Hẳn nhiên là trong tình hình hiện nay, việc giữ chân tránh chấn thương với các cầu thủ là điều dễ xảy ra, và đó cũng là hạn chế không nhỏ của đội bóng này so vói nhóm đội đang cùng cuộc đua trụ hạng.

CAO TƯỜNG